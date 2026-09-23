Váratlan fordulatot hozott a Legfőbb Ügyészség vs Magyar Péter üzengetés: a kormányfő kezdeményezi a mentelmi jog részleges eltörlését

Eddig a mentelmi jog mögé bújt Magyar Péter

Ismert, még 2024 nyár elején indult nyomozás Magyar Péter botrányos mulatozásával összefüggésben. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet 2024 októberében arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban volt már egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges lett volna a mentelmi jog felfüggesztése, amit viszont az EP nem tett meg.