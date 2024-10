Minden amit Magyar Péter mentelmi ügyéről tudni lehet + videó

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet most arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban van egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges a mentelmi jog felfüggesztése.

Az ügy további érdekessége, hogy Magyar Péter még a kampányidőszakban többször is elmondta, hogy ha hatalomra kerül, el fogja törölni a mentelmi jogot, most pedig már a közösségi oldalán is egyértelművé tette, hogy élni kíván a mentelmi jogával vagy legalábbis feltételekhez köti, hogy lemondjon róla. A Magyar Nemzet egyébként többször is kérdezte az ügyben a politikust, ő azonban sem arra nem volt hajlandó válaszolni, hogy bedobta-e a szóban forgó telefont a Dunába, sem arra, hogy továbbra is megkívánja-e szüntetni a mentelmi jogot.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint nagy esély van arra, hogy Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztik fel. Az alkotmányjogász szerint előfordulhat, hogy az Európai Néppárt, azért, hogy Magyarország politikájába ilyen módon is beleavatkozzon, meg fogja védni Magyar Pétert.