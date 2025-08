Jelentősen emelkedik a magyar látogatók száma a Sziget fesztiválon

Egyik helyszínt sem találjuk majd a megszokott helyén Fotó: Fűrész Zsolt – kepben.hu/Facebook

A Szoho ,,város a Sziget fesztiválon belül”, két fő színpada a dropYard (hiphop- és rapfellépőkkel), valamint a The Buzz, ahol feltörekvő előadók, magyarok és világzenei művészek is műsort adnak. A Szoho része továbbá a The Cypher (brékesekkel), a félcső, amely egy speciális görpályaelem, miközben a The Joker sátorban napközben társasjátékozni lehet, éjszaka a Sziget Comedy színpadává alakul, a Skate Artban pedig gördeszka-kiállítás tekinthető meg.

A Paradox negyed a művészeti és élményprogramok új helyszíne, itt a mozgás, a látvány és az illúzió áll a középpontban, a cirkuszi mutatványok és a határokat feszegető táncelőadások találkoznak különböző élményszerű programok varázsával, olyan helyszínekkel, mint a Cirque du Sziget, a Színház és Tánc helyszín, a Vándor vurstli vagy a mozdulatlanság művészeit kiállító Élőszobrok és a különböző Sétáló utcaszínházak.

A North Fielden lesz idén a Magic Mirror, a Light Stage, valamint a kreatív képzelet és a művészi újrahasznosítás centruma, az ArtGarden. Újra megnyitja kapuit a Sziget Beach, bár mint erdei helyszín, tekintettel a Duna magas vízállására.

A gasztronómiai kínálatot tíz különböző food court – azaz könnyen megközelíthető vendéglátózóna – biztosítja, benne a tradicionális magyar ételektől a nemzetközi ízekig. A sör ára maradt a tavalyi.

Borítókép: Sziget fesztivál (Fotó Bodorkos Máté/Facebook)