Kiderült, mennyire lesz hangos a Sziget fesztivál

A mérések idén is három helyszínen, a III. kerületi Fő téren, a IV. kerületi Lőwy Izsák utcában, valamint a XIII. kerületi Marina parton történnek és miként Kádár Tamás, a Sziget fesztivál főszervezője fogalmazott, a szokásos módszerrel indították el a meglévő színpadaik hangpróbáját, majd megszólaltatták őket egyszerre is, egyelőre az óbudai méréseken vannak túl, és mindent a legnagyobb rendben találtak. Hozzátette: tavaly sem itt, hanem a széljárás miatt Újpesten volt némi probléma, és elképzelhető, hogy ez idén is hasonlóan alakul.



Tömeg a Sziget fesztiválon (Forrás: Facebook)

A vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafon 23 óra előtt 65, utána 55 decibel. Kádár Tamás kitért arra, hogy a Sziget szervezői ugyanazt a rendszert üzemeltetik, mint az elmúlt években, hiszen az jól kimunkált és kiválóan működik.

A limiterrendszerünk azt jelenti, hogy távolról is be tudunk avatkozni az egyes helyszínek hangerejébe. Három fix mérőpontunk van a fesztivál területén kívül, emellett két zajbrigád jön-megy a környező kerületekben, hogy folyamatosan mérje a zaj hatását

– tette hozzá.

Kiemelte, hogy a fesztiválzaj tekintetében mindig az időjárás a legnagyobb kérdés. A mostani előrejelzésekből az látszik, a fesztivál első néhány napjában szelesebb, hűvösebb idő a valószínű, a rendezvény második felében, tehát augusztus 9-től 11-ig, szombattól hétfőig viszont hőség várható, ami problémát jelenthet. Elsősorban amiatt, hogy aki a nagy meleg miatt nyitott ablaknál alszik, jobban hallja a Sziget zaját.

Idén a korábbi években megszokottnál egy nappal korábban, vagyis a fesztivál kezdete előtt két nappal zajlik a zajszintmérés. Ezzel kapcsolatban Kádár Tamás elmondta: ennek az volt az oka, hogy a színpadok már elkészültek, így egy nappal több idő maradt a technika beállítására.

A főszervező tájékoztatása szerint az óbudai méréseknél jelen volt Kiss László polgármester és stábja, a szomszédos önkormányzatok képviselői, valamint a Főváros illetékes szakértője.

Az idei hatnapos Sziget fesztivál programjai holnap kezdődnek.

Borítókép: Sziget fesztivál (Forrás: Facebook)