Zelenszkij radikális reformokat jelentett be az ukrán hadseregben – mindenkit besorozna

A 18–24 éves ukrán fiatalalok szerződéses állományba vételét célzó kezdeményezés idén februárban született. Kezdetben kizárólag az alábbi beosztásokat választhatták: lövész, vezető lövész, mesterlövész, lövész-egészségügyis, gránátvetős segéd, gránátvetős, vezető gránátvetős, felderítő, vezető felderítő. Júliusban kiderült, hogy azok a fiatalok is aláírhatják a 18–24-es szerződést, akik drónkezelőként kívánnak szolgálni – írja az RBC. Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy szakértő szerint problémás Ukrajna jövőjére nézve, hogy már a 18-24 éves korosztályt is hadra fognák. Zelenszkij katonai vezetőkkel és hivatalnokokkal folytatott egyeztetései után több területen is reformokat sürget.

Zelenszkij radikális reformokat jelentett be

Fotó: AFP

Zelenszkij tovább bővítené a 18–24-es szerződés programot

Zelenszkij közölte, hogy ma reggel azokkal a kérdésekkel kezdte a napot, amelyeket tegnap a Harkivi területen lévő dandároknál vitattak meg. Az elnök tanácskozásokat tartott a katonai vezetéssel, hivatalnokokkal, valamint a Fegyveres Erők Legfelsőbb Főparancsnoki Törzsével. A megvitatott kérdések között szerepelt: