Alisson felesége elárulta, miért hagyta ott a kapus a Liverpool csapatát

A bajnok Liverpool vasárnap Londonban, a Wembley-ben az angol Szuperkupáért (FA Community Shield) az FA-kupa címvédője, a Crystal Palace ellen lép pályára, és Arne Slot együttese az Athletic Bilbao elleni felkészülési mérkőzésekkel hangolhat. Két meccsel, de az Anfielden 18 órakor és a 21 órakor kezdődő mérkőzéseken természetesen különböző együttesek lépnek pályára, kicsi rá az esély, de az egyiken Pécsi Ármin is szerepet kaphat – aki hétvégén az U21-es csapatban debütált a Hull City tartalékcsapata ellen, 90 percig a pályán volt, s gólt sem kapott. Kerkez Milos most debütálhat az Anfielden a Liverpool tábora előtt, miként Frimpong, Wirtz és Ekitike is, és természetesen a Liverpool új, már Adidas-meze itt kerül először elő.

A Rousingthekop portál szerint Kerkez ott lesz a Liverpool kezdőcsapatában, Szoboszlai nem

Szoboszlai Dominik nem kért felmentést

A Liverpool első számú kapusa, Alisson, személyes okok miatt a múlt héten Japánban elhagyta a Liverpool edzőtáborát, a Jokohama F. Marinos ellen 3-1-re megnyert találkozót is kihagyta, és hazautazott Brazíliába. A konkrét okot nem közölte a klub. A hírek szerint azonban Alisson ma már Arne Slot vezetőedző rendelkezésre áll, így ő véd, nem pedig Giorgi Mamardasvili. Az ázsiai túrán Achilles-in-sérülést összeszedett, és szintén idő előtt hazautazott Joe Gomez biztosan nem játszik. Egyébként Alisson felesége vasárnap elárulta, hogy jelenleg otthon lábadozik, műtéten esett át, és a férje azért kért eltávozási engedélyt a Liverpooltól, hogy a beavatkozás ideje alatt mellette lehessen.

A Liverpool hétfői két meccsét a Match4 közvetíti

Szoboszlai Dominik vasárnap délelőtt az Instagramon arról számolt be, hogy megszületett első gyermekük feleségével, Buzsik Borkával, egy kislány, de a Nemzeti Sport értesülései szerint nem hagyja ki a Bilbao elleni meccset.