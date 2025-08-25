Valaki mozdonynak hitte a Citroenjét, majd sorsára hagyta a nagytétényi síneken

Ijesztő eset történt vasárnap éjjel Nagytéténynél, amiről így számolt be a MÁV-csoport közleménye: „Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képzett az arra közlekedő vonatok előtt. Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.”

Természetesen feljelentést tett a MÁV az ismeretlen tettes autóvezető ellen, aki senkit sem figyelmeztetett a veszélyről, és a rendőrségnek nem is lesz nehéz nyomon elindulnia, mert a Citroen Xsara Picassóról a rendszám sem lett leszedve. Végül reggel 8 órára tudták eltávolítani a sínen elakadt kocsit a Katasztrófavédelem és a MÁV járművei, ezalatt a távolsági vonatok többsége terelve (Érd felső felé) közlekedett, de az eset miatt voltak járatkimaradások is.

