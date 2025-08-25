autós hírNagytétényvasútvonatközlekedés

Valaki mozdonynak hitte a Citroenjét, majd sorsára hagyta a nagytétényi síneken

Még nem lehet tudni, miért alakult így a sofőr éjszakája, mindenesetre jött a vonat Balatonfüredről.

2025. 08. 25. 13:56
Fotó: MÁV-csoport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ijesztő eset történt vasárnap éjjel Nagytéténynél, amiről így számolt be a MÁV-csoport közleménye: „Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képzett az arra közlekedő vonatok előtt. Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.”
Természetesen feljelentést tett a MÁV az ismeretlen tettes autóvezető ellen, aki senkit sem figyelmeztetett a veszélyről, és a rendőrségnek nem is lesz nehéz nyomon elindulnia, mert a Citroen Xsara Picassóról a rendszám sem lett leszedve.  Végül reggel 8 órára tudták eltávolítani a sínen elakadt kocsit a Katasztrófavédelem és a MÁV járművei, ezalatt a távolsági vonatok többsége terelve (Érd felső felé) közlekedett, de az eset miatt voltak járatkimaradások is. 
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.