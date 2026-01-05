autós hírEurópaDaciaújautó-piac

2025-ben is a legolcsóbb új autó volt a legnépszerűbb Európában

A román típus két éve vezeti az eladási listákat, a teljes kép azonban azt mutatja, hogy a SUV-ok népszerűsége tovább nőtt, már 10-ből 6 autó ebből a kategóriából kerül ki.

2026. 01. 05. 14:50
Forrás: Dacia
A kis- és kompakt ferdehátú autók régóta uralják Európa útjait, de az elmúlt öt évben igencsak megugrott a szabadidő-autók (SUV-ok) száma is. Utóbbiak ma már az összes új autó eladásának több mint felét teszik ki Európában, a népszerűségük meredeken emelkedett az elmúlt években, nagyrészt olyan népszerű modelleknek köszönhetően, mint a Volkswagen T-Roc, Tiguan és a Toyota Yaris Cross.
 

Volkswagen T-Roc
A T-Roc olcsóbb a Golfnál, pedig hasonó méretű. A képen a most kifutó első nemzedék látható      
Fotó: Volkswagen

Nemcsak a vásárlói preferencia változott, hanem a felfogás is. Az európaiak egykor gúnyolták az amerikaiakat a terepjárók iránti megszállottságuk miatt, de a felfogásuk mára megváltozott. A személyautó-alapokra épülő, elsősorban aszfaltos használatra fejlesztett szabadidő-autókat már nem nagy fogyasztású batárnak tekintik, hanem a normál magasságú autók praktikusabb, biztonságosabb alternatívájának. A mainstream márkák, mint például a Volkswagen, a Renault, a Ford és a Toyota, elárasztották a szegmenst kis és kompakt crossover modellekkel, amelyek kissé magasabbak és masszívabbak, mint a normál ferdehátúak, mégis alig foglalnak több helyet náluk, így nem gond velük a városi parkolás.

Az Autonews jelentése szerint az értékesítési adatok azt mutatják, hogy 

a 2020-as 41 százalékról tavaly 59 százalékra nőtt a SUV-ok részesedése a teljes európai újautó-piacon.

Ez természetesen a többi kategória csökkenését is jelenti. Például a ferdehátúak 2020-ban még a piac 35 százalékát tették ki, 2025-re azonban a részesedésük 23,9 százalékra esett vissza. Mennyiség tekintetében is drámai visszaesésről van szó: 4,2 millió darabról 2,9 millióra csökkent a számuk.

DACIA SANDERO III (BJI)
A Sandero az előző Renault Clión alapul, de olcsóbb és tágasabb nála
Fotó: Dacia

Míg az összesített eladások csökkentek, néhány ferdehátú azért továbbra is erős keresletet generál. Az olyan örökzöldek, mint a Renault Clio, a Volkswagen Golf és a Dacia Sandero továbbra is népszerűek, utóbbi a 2025-ös évet várhatóan a kontinens legkelendőbb új autójaként zárja. 

Természetesen a Sandero sikerében nagy szerepet játszik a kedvező ár. Magyarországon 6 millió forint alatt megkapható az alapváltozat,

emiatt az ár-érték arányra figyelő vásárlók kedvenc választásává vált. A Sandero-eladások 2020-ban 168 443 darabot értek el Európában, tavaly viszont már novemberig több mint 225 000 darabra emelkedtek, így a román kisautó jó úton halad afelé, hogy 2025-ben Európa legkelendőbb modelljeként zárja az évet, második alkalommal egymás után (pusztán a magánvásárlók körében már 2017 óra a legnépszerűbb).

Tesla Model 3
Ár-érték arányban a legjobb villanyautó a Tesla Model 3, amit a piac is észrevett
Fotó: Tesla

A szedánok piaci részesedése is csökkent, a 2020-as 4,7 százalékról mindössze 3,5 százalékra csúszott vissza tavaly. Öt éve még 565 244 darabot adtak el belőlük, de a 2025-ös értékesítésük várhatóan 426 ezer körülire csökken. Európában az év legkelendőbb szedánja a Tesla Model 3 volt 76 079 eladott darabbal, az amerikai villanyautó több mint 37 ezer darabbal előzte meg a Mercedes-Benz CLA-t. Érdekesség, hogy Romániában – részben a Dacia Logan sikere miatt – a szedánok továbbra is az új autó-piac 15,4 százalékát teszik ki, ami jóval nagyobb arány, mint Európa más részein.

Hatalmas siker volt a VW T-Roc első nemzedéke, amely most fut ki, az utóda már bemutatkozott
Fotó: Volkswagen

A SUV-ok iránti egyre növekvő kereslet a kombik piacát is megviselte Európa-szerte. Ezen modellek piaci részesedése az öt évvel ezelőtti 10,2 százalékról tavaly 7,1 százalékra csökkent. Még az olyan régóta kedvelt kombikat, mint a Kia Ceed, Skoda Octavia és a Volkswagen Passat is súlyosan érintette, hogy egyre több vásárló választja a SUV-okat helyettük. A szabadidő-autók, SUV-ok, crossoverek és terepjárók között a 2025-ös évben annak ellenére a Volkswagen T-Roc teljesített a legjobban (192 245 eladott példánnyal), hogy már kifutó modellről van szó, a vadonatúj nemzedék értékesítése 2026 elején indul. A második legnépszerűbb szabadidő-autó a két éve megújult Volkswagen Tiguan volt 180 683 eladott darabbal, a harmadik a Toyota Yaris Cross 174 567 darabbal, a negyedik a Peugeot 2008-as 160 104 darabbal, az ötödik pedig a Dacia Duster, amelyből 157 004 darab fogyott 2025-ben. Szintén a népszerű modellek közé tartozott tavaly a Renault Captur, a Ford Puma, a Kia Sportage, a Hyundai Tucson és a Nissan Qashqai is.

 

