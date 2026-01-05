2025-ben is a legolcsóbb új autó volt a legnépszerűbb Európában

A kis- és kompakt ferdehátú autók régóta uralják Európa útjait, de az elmúlt öt évben igencsak megugrott a szabadidő-autók (SUV-ok) száma is. Utóbbiak ma már az összes új autó eladásának több mint felét teszik ki Európában, a népszerűségük meredeken emelkedett az elmúlt években, nagyrészt olyan népszerű modelleknek köszönhetően, mint a Volkswagen T-Roc, Tiguan és a Toyota Yaris Cross.



A T-Roc olcsóbb a Golfnál, pedig hasonó méretű. A képen a most kifutó első nemzedék látható

Fotó: Volkswagen

Nemcsak a vásárlói preferencia változott, hanem a felfogás is. Az európaiak egykor gúnyolták az amerikaiakat a terepjárók iránti megszállottságuk miatt, de a felfogásuk mára megváltozott. A személyautó-alapokra épülő, elsősorban aszfaltos használatra fejlesztett szabadidő-autókat már nem nagy fogyasztású batárnak tekintik, hanem a normál magasságú autók praktikusabb, biztonságosabb alternatívájának. A mainstream márkák, mint például a Volkswagen, a Renault, a Ford és a Toyota, elárasztották a szegmenst kis és kompakt crossover modellekkel, amelyek kissé magasabbak és masszívabbak, mint a normál ferdehátúak, mégis alig foglalnak több helyet náluk, így nem gond velük a városi parkolás.

Az Autonews jelentése szerint az értékesítési adatok azt mutatják, hogy

a 2020-as 41 százalékról tavaly 59 százalékra nőtt a SUV-ok részesedése a teljes európai újautó-piacon.

Ez természetesen a többi kategória csökkenését is jelenti. Például a ferdehátúak 2020-ban még a piac 35 százalékát tették ki, 2025-re azonban a részesedésük 23,9 százalékra esett vissza. Mennyiség tekintetében is drámai visszaesésről van szó: 4,2 millió darabról 2,9 millióra csökkent a számuk.

A Sandero az előző Renault Clión alapul, de olcsóbb és tágasabb nála

Fotó: Dacia

Míg az összesített eladások csökkentek, néhány ferdehátú azért továbbra is erős keresletet generál. Az olyan örökzöldek, mint a Renault Clio, a Volkswagen Golf és a Dacia Sandero továbbra is népszerűek, utóbbi a 2025-ös évet várhatóan a kontinens legkelendőbb új autójaként zárja.

Természetesen a Sandero sikerében nagy szerepet játszik a kedvező ár. Magyarországon 6 millió forint alatt megkapható az alapváltozat,

emiatt az ár-érték arányra figyelő vásárlók kedvenc választásává vált. A Sandero-eladások 2020-ban 168 443 darabot értek el Európában, tavaly viszont már novemberig több mint 225 000 darabra emelkedtek, így a román kisautó jó úton halad afelé, hogy 2025-ben Európa legkelendőbb modelljeként zárja az évet, második alkalommal egymás után (pusztán a magánvásárlók körében már 2017 óra a legnépszerűbb).