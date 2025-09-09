Szokatlanul agresszív formatervvel érkezett meg Európa kedvenc autójának új nemzedéke

Rendkívüli

A Müncheni Autószalonon debütált hatodik generációs Renault Clio megtartotta a régi padlólemezt, de nagyobb karosszériát, közvetlenebb kormányzást és erősebb motorokat kapott.

Gulyás Péter
2025. 09. 09. 18:48
Novembertől lehet megrendelni itthon, de csak 2026 elején lehet átvenni
Kevesen tudják, hogy a valaha volt legsikeresebb francia autó nem a Citroën Kacsa, a Peugeot 205 vagy a Renault 4-es, hanem bizony a Renault Clio, amely nem is olyan régi, hiszen az első nemzedéke – amely itthon az autós Lutra album nyereményautójaként vált egy pillanat alatt ismertté – 1990-ben mutatkozott be, mint a legendás Renault 5 utóda. Azóta 

a világ 120 országában 17 millió fogyott az első öt generációjából,

ami olyan sok, hogy ha egymás mögé állítanánk őket, akkor 1,7-szer érnék körbe a Földet. A törökországi gyár Bursában alig győzi a termelést (naponta ezer darab Clio készül), hiszen 2025 első felében is ez volt Európa legnagyobb darabszámban eladott autója.

Renault Clio
Az Esprit Alpine felszereltséghez lakkfekete kerékívek és nagy felnik is járnak. Csak 1155 kilót nyom az alapváltozat
Fotó: Gulyás Péter

Nagy nyomás lehetett a francia tervezőkön, akiknek meg kellett alkotnia a sikermodell hatodik nemzedékét, amely a Müncheni Autószalonon ünnepelte világpremierjét. Azonnal szembe tűnik, hogy új Clio meglepően agresszív dizájnt kapott, 

talán a tervezők úgy voltak vele, hogy az új 4-essel és 5-össel már elég aranyos kisautó van a Renault választékában,

ezért most inkább a sportos, morcos kinézetre koncentráltak. Nekem a szúrós tekintetet kölcsönző apró fényszórókról, a rombusz mintás felső és alsó hűtőrácsról, valamint a zárójel-formájú nappali fényekről a szintén francia DS márka autói jutottak eszembe, bár az tény, hogy az első és hátsó lámpák körüli hangsúlyos bemélyedések, a mandula alakú profilnézet és a kettéosztott hátsó lámpák egyedi részletek. Izgalmas konvex és konkáv felületek változatos egyvelegéből áll a kupészerű karosszéria, a hátsó kilincsek szokás szerint rejtettek.

Renault Clio
Szerintem jobban nézne ki hagyományos hátsó kilinccsel, de lehet, hogy egyedül vagyok a véleményemmel
Fotó: Gulyás Péter

Ahogy az lenni szokott, az új Clio nagyobb, mint a közvetlen elődje: 4,12 méter hosszú (+ 67 mm), 1,77 méter széles (+39 mm) és 1,45 méter magas (+ 11 mm), amivel a B-szegmens határait feszegeti. Bennfentesek szerint a növekedés oka nem csak a helykínálat javítása volt, hanem az is, hogy a jövőbeni emissziós előírásoknak megfelelő motorok nagyobbak és összetettebbek a régieknél, valamint jobb ütközésvédelmet is kellett biztosítani.

Renault Clio
Nem lehet könnyű ilyen komplex formájú lemezeket sajtolni, mint példáula hátsó sarokelem
Fotó: Gulyás Péter

Egy gyors üléspróba megerősítette bennem az érzést, hogy még mindig a Clio első ülései a legkényelmesebbek a B-szegmensben. A francia kisautó belterében 

ugyanazt a könnyen használható 10,1 colos infotainment kijelzőt találjuk, mint a Renault 4-ben és 5-ben,

de a minőségérzet talán még egy fokkal jobb, mint azokban. A középső Techno felszereltségi szinttől jár az OpenR Link nevű fedélzeti szoftver, olyan integrált Google-szolgáltatásokkal, mint a Térkép és a Play alkalmazásbolt. A jó fogású, nem túl vastag kormánykereket egyenesen a Renault zászlóshajójából, a Rafale SUV-ból vették át. Bár a csomagtartó mérete megegyezik a kifutó Clióéval, 391 literével még mindig magasan veri a kategória átlagát.

Renault Clio
Az egy kategóriával nagyobb autókat idézi a csomagtartó mérete
Fotó: DPPI / Renault

Az új külső héj alatt ugyanaz a CMF-B platform található, amelyet a régi Clio is használ, a Renault szerint mégis élvezetesebb lesz vezetni az utódot, mert szélesebbek lettek a nyomtávok, közvetlenebb a kormányzás (3,3 helyett 2,6-otfordul a két végpontja között), és a motorok is erősödtek. A belépő szintű 1,2 literes turbómotorhoz egy hatfokozatú manuális sebességváltó csatlakozik – a hatfokozatú duplakuplungos automata felárért elérhető lesz –, a háromhengeres már 

115 lóerőt és 190 Nm nyomatékot ad le, szemben a korábbi 90 lóerővel és 160 Nm-rel.

 Ez az erőtöbblet lehetővé teszi, hogy az új Clio 0-ról 100 km/h-ra csak 10,1 másodperc alatt gyorsuljon, ami 2,1 másodperces javulás. Ráadásul a fogyasztás és a CO2-kibocsátás is valamivel kisebb, mint korábban, a vegyes WLTP fogyasztás kereken 5 l/100km. A kis turbómotor földgázos változatban is kapható lesz, 120 lóerővel és változatlan menetteljesítményekkel, szériában duplakuplungos automata váltóval.

Renault Clio
A hatszögletű kormány a Rafale-ból érkezett
Fotó: DPPI / Renault

A másik választható hajtáslánc az E-Tech nevű öntöltő hibrid. Ennek a régi, 1,6 literes, 145 lóerős verzióját azonban a Dacia Bigsterből ismert 1,8 literesre cserélte a Renault, amitől a rendszerteljesítmény 160 lóerőre,a rendszernyomaték 205 Nm-re nőtt, kedvezőbb fogyasztás (3,9 l/100 km) mellett. Mindössze 8,3 másodperc alatt gyorsul fel százra a hibrid Clio, egy másodperccel hamarabb, mint az elődje.

Renault Clio
Hátul is egész jól el lehet férni, de a kupés tető miatt a fejtér nem túl tágas
Fotó: DPPI / Renault

Magyarországon novembertől lehet előrendeléseket leadni az új Renault Clióra, de az első példányok csak 2027 első negyedévében fognak megérkezni a vásárlókhoz.

