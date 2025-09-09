Szokatlanul agresszív formatervvel érkezett meg Európa kedvenc autójának új nemzedéke

Kevesen tudják, hogy a valaha volt legsikeresebb francia autó nem a Citroën Kacsa, a Peugeot 205 vagy a Renault 4-es, hanem bizony a Renault Clio, amely nem is olyan régi, hiszen az első nemzedéke – amely itthon az autós Lutra album nyereményautójaként vált egy pillanat alatt ismertté – 1990-ben mutatkozott be, mint a legendás Renault 5 utóda. Azóta
a világ 120 országában 17 millió fogyott az első öt generációjából,
ami olyan sok, hogy ha egymás mögé állítanánk őket, akkor 1,7-szer érnék körbe a Földet. A törökországi gyár Bursában alig győzi a termelést (naponta ezer darab Clio készül), hiszen 2025 első felében is ez volt Európa legnagyobb darabszámban eladott autója.
Nagy nyomás lehetett a francia tervezőkön, akiknek meg kellett alkotnia a sikermodell hatodik nemzedékét, amely a Müncheni Autószalonon ünnepelte világpremierjét. Azonnal szembe tűnik, hogy új Clio meglepően agresszív dizájnt kapott,
talán a tervezők úgy voltak vele, hogy az új 4-essel és 5-össel már elég aranyos kisautó van a Renault választékában,
ezért most inkább a sportos, morcos kinézetre koncentráltak. Nekem a szúrós tekintetet kölcsönző apró fényszórókról, a rombusz mintás felső és alsó hűtőrácsról, valamint a zárójel-formájú nappali fényekről a szintén francia DS márka autói jutottak eszembe, bár az tény, hogy az első és hátsó lámpák körüli hangsúlyos bemélyedések, a mandula alakú profilnézet és a kettéosztott hátsó lámpák egyedi részletek. Izgalmas konvex és konkáv felületek változatos egyvelegéből áll a kupészerű karosszéria, a hátsó kilincsek szokás szerint rejtettek.
Ahogy az lenni szokott, az új Clio nagyobb, mint a közvetlen elődje: 4,12 méter hosszú (+ 67 mm), 1,77 méter széles (+39 mm) és 1,45 méter magas (+ 11 mm), amivel a B-szegmens határait feszegeti. Bennfentesek szerint a növekedés oka nem csak a helykínálat javítása volt, hanem az is, hogy a jövőbeni emissziós előírásoknak megfelelő motorok nagyobbak és összetettebbek a régieknél, valamint jobb ütközésvédelmet is kellett biztosítani.