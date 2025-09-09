Szokatlanul agresszív formatervvel érkezett meg Európa kedvenc autójának új nemzedéke

Kevesen tudják, hogy a valaha volt legsikeresebb francia autó nem a Citroën Kacsa, a Peugeot 205 vagy a Renault 4-es, hanem bizony a Renault Clio, amely nem is olyan régi, hiszen az első nemzedéke – amely itthon az autós Lutra album nyereményautójaként vált egy pillanat alatt ismertté – 1990-ben mutatkozott be, mint a legendás Renault 5 utóda. Azóta

a világ 120 országában 17 millió fogyott az első öt generációjából,

ami olyan sok, hogy ha egymás mögé állítanánk őket, akkor 1,7-szer érnék körbe a Földet. A törökországi gyár Bursában alig győzi a termelést (naponta ezer darab Clio készül), hiszen 2025 első felében is ez volt Európa legnagyobb darabszámban eladott autója.

Az Esprit Alpine felszereltséghez lakkfekete kerékívek és nagy felnik is járnak. Csak 1155 kilót nyom az alapváltozat

Fotó: Gulyás Péter

Nagy nyomás lehetett a francia tervezőkön, akiknek meg kellett alkotnia a sikermodell hatodik nemzedékét, amely a Müncheni Autószalonon ünnepelte világpremierjét. Azonnal szembe tűnik, hogy új Clio meglepően agresszív dizájnt kapott,

talán a tervezők úgy voltak vele, hogy az új 4-essel és 5-össel már elég aranyos kisautó van a Renault választékában,

ezért most inkább a sportos, morcos kinézetre koncentráltak. Nekem a szúrós tekintetet kölcsönző apró fényszórókról, a rombusz mintás felső és alsó hűtőrácsról, valamint a zárójel-formájú nappali fényekről a szintén francia DS márka autói jutottak eszembe, bár az tény, hogy az első és hátsó lámpák körüli hangsúlyos bemélyedések, a mandula alakú profilnézet és a kettéosztott hátsó lámpák egyedi részletek. Izgalmas konvex és konkáv felületek változatos egyvelegéből áll a kupészerű karosszéria, a hátsó kilincsek szokás szerint rejtettek.

Szerintem jobban nézne ki hagyományos hátsó kilinccsel, de lehet, hogy egyedül vagyok a véleményemmel

Fotó: Gulyás Péter

Ahogy az lenni szokott, az új Clio nagyobb, mint a közvetlen elődje: 4,12 méter hosszú (+ 67 mm), 1,77 méter széles (+39 mm) és 1,45 méter magas (+ 11 mm), amivel a B-szegmens határait feszegeti. Bennfentesek szerint a növekedés oka nem csak a helykínálat javítása volt, hanem az is, hogy a jövőbeni emissziós előírásoknak megfelelő motorok nagyobbak és összetettebbek a régieknél, valamint jobb ütközésvédelmet is kellett biztosítani.