Emelkedő nemzet

Hajlamosak vagyunk az önsajnálatra. Úgy érezzük, hogy a Történelem Urától nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, és kénytelenek vagyunk elviselni az igazságtalanságok végeláthatatlan sorát. Ez a hangulat érthető, hiszen az elmúlt fél évezredben szinte mindig külső hatalmak kényszerítették ránk az akaratukat. Török, osztrák, német, szovjet megszállás alatt álltunk, és még a Trianon utáni röpke két szabad évtized is vereséggel végződött. Igazságot követeltünk Magyarországnak, de nem vettük figyelembe, hogy az igazság erő nélkül mit sem ér. Különösen fájó, hogy az az Európa, amelyhez már ezer éve tartozunk, nem akar elfogadni egyenrangú partnerként. Ők mindent jobban tudnak, nekünk nem marad más dolgunk, mint követni a ránk kényszerített mintákat.

A rendszerváltozás azonban döntő fordulatot hozott. Létrehoztuk a demokratikus állam intézményeit, komoly áldozatok árán áttértünk a piacgazdaságra, és fokozatosan integrálódtunk az euroatlanti szervezetekbe. Némi bukdácsolás után megkezdődött egy távlatos, optimista nemzetstratégia kidolgozása, amelyben az értelmiség jelentős része részt vett.

A sorskérdésekre adott válaszok keresése még azokat is aktivizálta, akik egyébként fenntartások nélkül alkalmazkodnának a főáramhoz, és mindenre készek lennének, csak néhányszor megsimogassák a fejüket a „fejlett Nyugat” megmondóemberei. A nemzeti politika mindinkább mögé állt az értelmiségi kezdeményezésnek, egyre jobban bátorította azt, és megalkotta az első, meghatározó jelentőségű dokumentumot: a magyar alaptörvényt.

Mialatt mi itt Kelet-Közép-Európában építettük a polgári Magyarországot, lassan világossá vált, hogy Nyugaton korántsem minden fenékig tejfel. A polgári értékek fenntartása ugyanis csak addig lehetséges, amíg mindenki betartja a tisztesség játékszabályait. Feltűnt, hogy a „szabad piac” jelszavával külföldi szereplők módszeresen igyekeznek kifosztani a magyar gazdaságot: olcsó pénzen szerzik meg közműveinket, gazdaságunk zászlóshajóit, és gátlástalanul érvényesítik erőfölényüket. A Nemzetközi Valutaalap tanácsai ritkán szolgálják a mi érdekünket, a jogállamiság emlegetése mögött pedig egyre gyakrabban neomarxista ideológiai célok húzódnak meg.

Kezdeti csodálatunk az Európai Unió iránt fokozatosan kiábrándulásba fordult. Élveztük a szabad mozgás és a gazdasági együttműködés ma is kézzelfogható előnyeit, de soha nem állt szándékunkban ezekért az előnyökért feladni nemzeti identitásunkat. Márpedig a nyugati főáram már nem tud mit kezdeni sem Istennel, sem a hazával, sem a hagyományos családdal.

Az elmúlt három évtizedben egyre nyilvánvalóbb jeleit látjuk a Nyugat hanyatlásának: a keresztény értékek fellazulnak, helyüket mesterséges, ideologikus hívószavak veszik át; a nemzeti öntudatot nacionalizmusként bélyegzik meg, a családot pedig átengedik a genderideológia térnyerésének. Hanyatlik a gazdaság, elillant a kontinens egykori geopolitikai súlya és önbecsülése.