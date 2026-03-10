kiállításSzékesfehérvárműtárgyMagyar Nemzeti BankSzent István Király Múzeumkortárs művészet

Eddig rejtve őrzött műalkotásokkal gazdagodott Székesfehérvár

Jelentős kortárs művészeti gyűjteménnyel bővült a Szent István Király Múzeum: a Magyar Nemzeti Bank ötvenöt műtárgyat helyezett letétbe az intézményben a jegybank több mint ezer alkotásból álló kortárs kollekciójából. A bejelentést Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatón ismertették.

2026. 03. 10. 21:00
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a jegybanki műgyűjtemény letétbe helyezéséről tartott sajtóeseményen Fotó: MTI/Vasvári Tamás
A jegybank tulajdonában jelenleg 1422 kortárs műalkotás található, amelyeket egy fővárosi és 29 vidéki múzeumban helyeznek el letétként. A kezdeményezés célja, hogy a korábban raktárakban őrzött művek szélesebb közönséghez jussanak el, és a magyar kortárs művészet minél több helyen láthatóvá váljon.

Székesfehérvár, 2026. március 10.Palotai Dániel, az MNB nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke a jegybanki műgyűjtemény letétbe helyezéséről tartott sajtótájékoztatón a székesfehérvári Új Magyar Képtárban 2026. március 10-én. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét letétbe helyezi egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumba 55 műtárgy kerül.MTI/Vasvári Tamás
Palotai Dániel, az MNB nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke a jegybanki műgyűjtemény letétbe helyezéséről tartott sajtótájékoztatón a székesfehérvári Új Magyar Képtárban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kiállítás készül a művekből Székesfehérváron

A székesfehérvári Szent István Király Múzeumba kerülő alkotások 1970 és 2022 között születtek, és összesen 34 művész munkái.

 A műtárgyak jelentős része ráadásul helyi kötődésű alkotókhoz kapcsolódik.

A sajtótájékoztatón Palotai Dániel, a jegybank nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke felidézte, hogy a magyar művészettörténetben már korábban is volt példa arra, hogy egy múzeumi kiállítás mentett meg egy életművet a feledéstől. Mint fogalmazott, Csontváry Kosztka Tivadar festőművész munkássága a XX. század közepén már-már méltatlanul háttérbe szorult, amikor az 1963-as, a székesfehérvári múzeumban rendezett kiállítás újra reflektorfénybe állította az alkotót.

Csontváry története is bizonyítja, hogy a múzeumokban a lehető legjobb helyen vannak korunk kiemelkedő művészeinek alkotásai

– fogalmazott az alelnök, hozzátéve: a most letétbe helyezett művek közül sok eddig nem volt látható a nagyközönség számára.

Pokrovenszki Krisztián, a múzeum főigazgatója történelmi lehetőségnek nevezte a letétet. Mint elmondta, egy intézmény gyűjteménye ritkán gyarapodik egyszerre ennyi kortárs műalkotással. Hangsúlyozta, hogy bár a múzeum képzőművészeti gyűjteménye országos jelentőségű, a most kiválasztott művek esetében külön figyelmet fordítottak arra, hogy helyi vagy vármegyei kötődésű alkotók munkái is szerepeljenek közöttük. A tervek szerint a közeljövőben a teljes kollekciót bemutatják majd a látogatóknak.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte:

a székesfehérvári múzeum az ország egyik legnagyobb és leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményével rendelkező intézménye. Az újonnan érkező műtárgyak számos ponton kapcsolódnak a már meglévő kollekcióhoz, így tovább erősítik annak értékét.

A városvezető azt is bejelentette, hogy a tervek szerint a jövőben egy kiállításon szeretnék bemutatni az összes letétbe helyezett műtárgyat. A tárlat helyszíne várhatóan a Csók István Képtár lesz, ám a pontos időpontot csak az épület felújításának befejezése után határozzák meg.

Az együttműködés révén a kortárs magyar művészet eddig kevésbé ismert alkotásai is a nyilvánosság elé kerülhetnek, és a tervek szerint hamarosan Székesfehérváron is új kiállítás mutatja meg, milyen sokszínű a hazai művészeti élet.

 

