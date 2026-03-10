Liverpool FCXabi AlonsoArne SlotSzoboszlai Dominik

A Liverpool megegyezett Slot utódjával, Szoboszlaiékra új korszak várhat

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid kispadjáról januárban felállított Xabi Alonso szóban megállapodott arról, hogy ő lesz a Liverpool következő vezetőedzője. Konkrét részleteket is közöltek az egyezségről, miközben Szoboszlai Dominikék jelenlegi edzője, Arne Slot még saját magát ünnepelte a Liverpool Galatasaray elleni, mai Bajnokok Ligája-meccse előtt. Csak Szoboszlai álmának valóra válása mentheti meg a holland edző állását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 6:50
Spanyol sajtóhírek szerint Arne Slot csak abban az esetben tarthatja meg az állását a Liverpool élén, ha Szoboszlai Dominikék megnyerik a Bajnokok Ligáját Budapesten Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Az egyik legnagyobb spanyol sportlap, a Mundo Deportivo írta meg , hogy Xabi Alonso és a Liverpool szóbeli megállapodást köthettek arról, hogy a spanyol edző a nyártól milyen feltételek mellett veheti át Szoboszlai Dominikák irányítását. Így a Real Madrid éléről januárban menesztett edző lehet Arne Slot utódja.

Arne Slot már nem sokáig adhat utasításokat Szoboszlainak, sjatóhírek szerint a Liverpool és Xabi Alonso megegyezett
Arne Slot már nem sokáig adhat utasításokat Szoboszlainak, sajtóhírek szerint a Liverpool és Xabi Alonso megegyezett (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Xabi Alonso játékosként legenda volt a Liverpool színeiben, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem kulcsfigurája volt, és már Jürgen Klopp 2024-es távozásakor komolyan felvetődött, hogy ő legyen a csapat új edzője. De akkor a spanyol úgy döntött, hogy marad még egy évet a Bayer Leverkusen élén, amellyel akkor szerzett történelmi bajnoki címet a Bundesligában. Aztán tavaly nyáron, amikor már készen állt a távozásra, a Liverpoolnál már ott volt a Premier League-ben bajnoki címmel nyitó Slot, így Alonso a másik korábbi klubja, a Real Madrid edzője lett.

A 44 éves spanyol azonban a királyi gárdánál nem kapott annyi türelmet ebben az idényben, mint Slot a Liverpoolnál: mindössze 34 meccs után menesztették januárban, noha 24 találkozót megnyert, és a hetvenszázalékos győzelmi mutatója azért nem volt tragikusan rossz. Végül az ősi rivális Barcelona ellen elveszített (3-2) spanyol Szuperkupa után küldték el.

Mi vár Szoboszlaiékra? Így lehet Xabi Alonso a Liverpool új edzője

A legfontosabb részleteket is közölték Spanyolországban arról, hogy Xabi Alonso milyen feltételek mellett állapodhatott meg a Liverpoollal. E szerint Alonso a jelenlegi idény végén, a nyáron venné át Szoboszlaiék irányítását Slottól, és a szerződése három évre szólna.

Egyetlen feltétel azonban van, amivel Slot megmentheti az állását: a forrás szerint, ha a Liverpool idén megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor a holland maradhat, és akkor nem érkezik Alonso.

A Liverpool jelenleg a BL nyolcaddöntőjében szerepel, ahol Sallai Roland csapata, a török Galatasaray az ellenfele. A párharc első meccsét ma este (18.45) rendezik Isztambulban.

Szoboszlai korábban arról beszélt, hogy az álma válna valóra, ha Budapesten nyerhetné meg a BL-t, hiszen az idei döntőt a Puskás Arénában rendezik. Az immáron százmillió eurót érő magyar sztár álma most Slot állását is megmenthetné. A holland jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól a Liverpoollal.

Slot háta mögött állapodhattak meg az új edzővel?

A Liverpool hétfői sajtótájékoztatóján Arne Slot nem adta jelét annak, hogy tud az utódjával történő tárgyalásokról. Sőt arról volt szó, hogy a Galatasaray elleni a 100. meccse lesz a csapat élén, és neki lehet a legjobb mérlege a klub edzői között.

– Nagyon büszkévé tesz, hogy a Liverpool edzője lehetek, és hogy ez már a századik mérkőzésem. Nem rossz mérleg, még ha néha másként is érezzük – ünnepelte magát az idénybeli gyenge eredmények miatt sokat kritizált Slot. – De mint mindig, most is a játékosokról szól minden. Ugyanúgy próbálom felkészíteni őket, mint az előző 99 mérkőzésre: nekik kell teljesíteniük. Szerencsés vagyok, hogy egy nagyon jó csapat áll rendelkezésemre. Teljes mértékben bízom benne, hogy ezek a játékosok a Liverpoolhoz méltó szinten fognak teljesíteni.

Nem lenne példa nélküli a topfutballban, hogy egy klub az edzője háta mögött egyezik meg az utóddal. A Barcelona korábbi mestere, Xavi épp a napokban teregette ki, hogy még a csapat edzője volt, amikor a tudta nélkül a vezetés megegyezett a jelenleg irányító Hansi Flickkel. Ezt csak onnan tudta meg, hogy a német később elment hozzá bocsánatot kérni emiatt.

