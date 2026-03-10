A Liverpool megegyezett Slot utódjával, Szoboszlaiékra új korszak várhat

Az egyik legnagyobb spanyol sportlap, a Mundo Deportivo írta meg , hogy Xabi Alonso és a Liverpool szóbeli megállapodást köthettek arról, hogy a spanyol edző a nyártól milyen feltételek mellett veheti át Szoboszlai Dominikák irányítását. Így a Real Madrid éléről januárban menesztett edző lehet Arne Slot utódja.

Arne Slot már nem sokáig adhat utasításokat Szoboszlainak, sajtóhírek szerint a Liverpool és Xabi Alonso megegyezett (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Xabi Alonso játékosként legenda volt a Liverpool színeiben, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem kulcsfigurája volt, és már Jürgen Klopp 2024-es távozásakor komolyan felvetődött, hogy ő legyen a csapat új edzője. De akkor a spanyol úgy döntött, hogy marad még egy évet a Bayer Leverkusen élén, amellyel akkor szerzett történelmi bajnoki címet a Bundesligában. Aztán tavaly nyáron, amikor már készen állt a távozásra, a Liverpoolnál már ott volt a Premier League-ben bajnoki címmel nyitó Slot, így Alonso a másik korábbi klubja, a Real Madrid edzője lett.

A 44 éves spanyol azonban a királyi gárdánál nem kapott annyi türelmet ebben az idényben, mint Slot a Liverpoolnál: mindössze 34 meccs után menesztették januárban, noha 24 találkozót megnyert, és a hetvenszázalékos győzelmi mutatója azért nem volt tragikusan rossz. Végül az ősi rivális Barcelona ellen elveszített (3-2) spanyol Szuperkupa után küldték el.

Mi vár Szoboszlaiékra? Így lehet Xabi Alonso a Liverpool új edzője

A legfontosabb részleteket is közölték Spanyolországban arról, hogy Xabi Alonso milyen feltételek mellett állapodhatott meg a Liverpoollal. E szerint Alonso a jelenlegi idény végén, a nyáron venné át Szoboszlaiék irányítását Slottól, és a szerződése három évre szólna.

Egyetlen feltétel azonban van, amivel Slot megmentheti az állását: a forrás szerint, ha a Liverpool idén megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor a holland maradhat, és akkor nem érkezik Alonso.

A Liverpool jelenleg a BL nyolcaddöntőjében szerepel, ahol Sallai Roland csapata, a török Galatasaray az ellenfele. A párharc első meccsét ma este (18.45) rendezik Isztambulban.

Szoboszlai korábban arról beszélt, hogy az álma válna valóra, ha Budapesten nyerhetné meg a BL-t, hiszen az idei döntőt a Puskás Arénában rendezik. Az immáron százmillió eurót érő magyar sztár álma most Slot állását is megmenthetné. A holland jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól a Liverpoollal.