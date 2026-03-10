Ma lenne nyolcvanéves Venczel Vera, az Egri csillagok Vicuskája

Venczel Vera nyolcvan éve, 1946. március 10-én született Budapesten.

Venczel Vera ma lenne 80 éves (Fotó: MTI)

Venczel Vera már gyerekkorában színésznek készült

Édesapjával sokat járt színházba, de különösen a verseket szerette, felnőttként mély barátság fűzte Pilinszky János költőhöz. A gimnáziumi évek alatt beiratkozott egy Heller Ágnes vezette önképzőkörbe, majd szülei elvitték Makay Margit színésznőhöz. Ő tanította, biztatta, így indult el a színi pályán, és már középiskolás korában szerepet kapott Máriássy Félix Karambol és Esztergályos Károly (későbbi férje) Egy csónak visszafordul című filmjében. A Színház- és Filmművészeti Főiskolára (ma: Egyetem) első nekifutásra felvették, Pártos Géza színházi rendező osztályába került. Már a főiskolai vizsgáin felfigyelt rá Várkonyi Zoltán, a Vígszínházban rá osztotta a komorna szerepét Heltai Jenő A néma levente című darabjában. A filmgyárba is hívták forgatni, így 1967-ben az Egy szerelem három éjszakája és a Tanulmány a nőkről című filmekben már szerepelt.

A nézők szívébe a következő évben, az Egri csillagok Vicuskájaként lopta be magát, a szerepet a közönség szavazata alapján kapta meg.

Venczel Vera és Kovács István az Egri csillagok című filmben (Forrás: Pannonia Entertainment)

Pályakezdőként a legnagyobbaktól tanult

A színésznő olyan művészóriásoktól tanulhatott, mint Kiss Manyi, Pécsi Sándor, Latinovits Zoltán, és olyan filmrendezőkkel dolgozhatott együtt, mint Makk Károly, Fábri Zoltán vagy Sándor Pál.

Diplomáját 1968-ban kapta meg, és azonnal a Várkonyi irányította Vígszínházhoz szerződött, amelyhez egész pályafutása alatt hű maradt.

Törékeny, finom alkatának köszönhetően fiatal színésznőként naivaszerepeket alakított, lírai, tiszta női karaktereket keltett életre a színpadon (Csehov: Ványa bácsi, García Lorca: Bernarda Alba háza). A tévéfilmekben is hasonló női alakokat formált meg, például Móricz Pillangójában (1970), a Mikszáth regényéből készült A fekete városban (1971) és az Ida regénye című Gárdonyi-feldolgozásban (1974). A Pillangó női főszerepének megformálásáért elnyerte a monte-carlói Arany Nimfa-díjat, maga Vittorio de Sica dicsérte az alakítását.