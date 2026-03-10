Már az ukrán médiában is feszegetik az aranykonvojügyet

Már az ukrán média is felfigyelt az aranykonvojügy gyanús körülményeire: egy televíziós műsorban felvetődött a kérdés, hogy

mit kereshetett egy titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autóban, amikor ezt a protokoll szigorúan tiltja.

Jevhen Magda politológus, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatója erre csak kitérő válaszokat adott, majd a riporterre förmedt, hogy miért „hajtja Orbán Viktor malmára a vizet” a kérdéseivel.

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt.

A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal.

Pénzmosás gyanúja miatt a NAV büntetőeljárást folytat.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója lapunknak nyilatkozva úgy vélte: legvalószínűbb, hogy valamiféle illegális fegyverüzlet húzódik az úgynevezett aranykonvojügy hátterében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

az ukránoknak adott fegyvereknek legalább a harmada a feketepiacon köt ki.

A biztonságpolitikai szakértő szerint elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. – Az biztos, hogy a szóban forgó összeg valakinek most nagyon hiányzik – hangsúlyozta.

Az aranykonvoj csak a jéghegy csúcsa. A NAV közöléséből kiderül ugyanis, hogy

csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a pénzből juthatott-e bűnszervezetekhez, terrorszervezetekhez vagy akár politikai szervezetekhez Magyarországon.

– Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe – azt már Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írta a parlament nemzetbiztonsági bizottságának üléséről beszámolva.