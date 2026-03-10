Az adatbázis 2014-ben indult, és létrehozásához Anton Gerascsenko ukrán politikust kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadója volt, később parlamenti képviselő, majd 2021-ig belügyminiszter-helyettes. Gerascsenko két évvel az indulás után, 2016-ban jelentette be, hogy az ukrán halállista, a Mirotvorec hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált. Ez azt jelentette, hogy az addig félhomályban működő, halállistákat közzétevő internetes projekt formálisan is intézményes keretek közé került.
Halállista Európában?
Az ukrán Mirotvorec nevű honlap egy 2014-ben létrehozott adatbázis, amelyen az oldal készítői „Ukrajna ellenségeiként” megjelölt személyek adatait teszik közzé. A portál azután jött létre, hogy Oroszország annektálta a Krímet, és fegyveres konfliktus alakult ki a Donbasz térségében. Az oldalt sokan halállista néven emlegetik. Az adatbázisban szereplő személyek részletes személyes adatait – például születési dátumot, lakcímet vagy útlevélszámot – is nyilvánosságra hozták.
A listán ma már több tízezer ember neve szerepel, köztük politikusok, újságírók és közéleti szereplők is. A kritikusok szerint az oldal súlyosan sérti a személyiségi jogokat, és felveti az adatvédelem kérdését is. Szakértők azt is felvetették, hogy ilyen részletes információkhoz a portál üzemeltetői aligha juthattak volna hozzá állami források segítsége nélkül, bár az ukrán hatóságok hivatalosan azt állítják, hogy az oldal magánkezdeményezés
A Mirotvorec működését azért is tartják sokan különösen veszélyesnek, mert több olyan személy is szerepelt a listán, akiket később meggyilkoltak. Gyakran említik példaként Olesz Buzina írót és Oleg Kalasnyikov ellenzéki politikust, akik 2015-ben haltak meg erőszakos támadások következtében.
Az adatbázisban számos külföldi politikus neve is megjelent az évek során. A listára felkerült például Gerhard Schröder volt német kancellár, ami diplomáciai tiltakozást váltott ki Berlin részéről.
A magyar közéletből több szereplő is felkerült az oldalra: Szijjártó Péter külügyminiszter, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, valamint Várhelyi Olivér uniós biztos.
2022-ben Orbán Viktor miniszterelnök neve is felkerült az adatbázisba. A lépést sokan az ukrán–magyar politikai feszültségek erősödésével, valamint azzal hozták összefüggésbe, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának.
A portál működése különösen a kárpátaljai magyar közösségben keltett aggodalmat az elmúlt években. Több helyi magyar tisztségviselő személyes adatai is felkerültek az oldalra, ami sokak szerint félelmet keltett a közösségben.
Az oldal működését azért is bírálják, mert nem átlátható, hogy pontosan kik üzemeltetik, és nem teljesíti azokat a kötelezettségeket sem, amelyek alapján a működtető egyértelműen beazonosítható lenne. Ennek ellenére Ukrajna mindeddig nem tiltotta be a portált.
A Mirotvorec adatbázisa az évek során folyamatosan bővült, és nemcsak politikusok vagy közéleti szereplők, hanem más személyek nevei is felkerültek rá. A sajtóban például nagy visszhangot váltott ki, amikor egy 12 éves luhanszki lány is megjelent a listán, akit az oldal készítői ukránellenes propaganda terjesztésével vádoltak.
