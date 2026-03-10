Halállista Európában?

A listán ma már több tízezer ember neve szerepel, köztük politikusok, újságírók és közéleti szereplők is. A kritikusok szerint az oldal súlyosan sérti a személyiségi jogokat, és felveti az adatvédelem kérdését is. Szakértők azt is felvetették, hogy ilyen részletes információkhoz a portál üzemeltetői aligha juthattak volna hozzá állami források segítsége nélkül, bár az ukrán hatóságok hivatalosan azt állítják, hogy az oldal magánkezdeményezés

– számolt be korábban a V4NA.

A Mirotvorec működését azért is tartják sokan különösen veszélyesnek, mert több olyan személy is szerepelt a listán, akiket később meggyilkoltak. Gyakran említik példaként Olesz Buzina írót és Oleg Kalasnyikov ellenzéki politikust, akik 2015-ben haltak meg erőszakos támadások következtében.

Az adatbázisban számos külföldi politikus neve is megjelent az évek során. A listára felkerült például Gerhard Schröder volt német kancellár, ami diplomáciai tiltakozást váltott ki Berlin részéről.