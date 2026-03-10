Szijjártó Péter: Az új világrendben felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság

Emlékeztetett a pénzügyi rendszer összeomlására, a tömeges migrációs áradatra, a koronavírus-járvány éveire, az ukrajnai háború kirobbanására, majd arra, hogy nemrég a Közel-Keleten is jelentős fegyveres konfliktus tört ki, ami ismét bizonytalan helyzetbe hozzá a globális energiaellátást.

„És nekünk ezen sok-sok vészhelyzet, veszély és válság közepette az volt a célunk, hogy olyan külpolitikai stratégiát rakjunk össze, aminek eredményeként a közép-európai életet meghatározó nagy világhatalmi centrumok – s ebből a szempontból négyet lehet azonosítani: Washington, Moszkva, Peking, Ankara – a sikerünkben legyenek érdekeltek, egyszerre lehetőleg”– mondta.

Úgy vélekedett, hogy mára ezt sikerült elérni, így jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai vezető, aki egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani ezzel a négy politikai centrummal, és ennek a mostani, válságokkal teli időszakban rendkívül nagy jelentősége van.

Ezzel kapcsolatban a magyar kormány válságkezelését méltatta, rámutatva, hogy nem úsztak az árral, hanem minden esetben nemzeti megoldásokat alkalmaztak, és így hazánk komoly gazdasági bravúrokra volt képes a nehézségek ellenére is.

Szijjártó Péter a közel-keleti helyzetről is beszélt

Szijjártó Péter ezután részletesebben is érintette a közel-keleti helyzetet, s arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi energiapiacról, amit tovább súlyosbít, hogy az Európai Unió kitiltotta az orosz energiahordozókat.

„Így ma Európában előáll egy olyan helyzet, ami egy elképesztő árrobbanást tud eredményezni, ezt már látjuk is, tehát Nyugat-Európában és itt Közép-Európában is olyan benzin- és dízelárak lettek, hogy a fal adta a másikat” – fogalmazott, megjegyezve, hogy ezért volt szükség védett árak bevezetésére.

Kiemelte, hogy Magyarország a mainstreammel ismét szembemenve azt az álláspontot képviseli, hogy a krízisre tekintettel fel kellene oldani az orosz energiaimportot tiltó szankciókat.

„Ezen pozícióból is világosan látszik, hogy egy kis országnak, amelyik nem mainstream pozíciót képvisel, nagyon ügyesen kell lavíroznia vagy nagyon ügyesen kell végrehajtania a külpolitikai stratégiáját ahhoz, hogy ne eltapossák, hanem a legnagyobbak érdekeltek legyenek a sikerében” – húzta alá.

A miniszter végül leszögezte, hogy a felsorolt válságok kudarcos kezelése is tanúsítja, hogy a nemzetközi intézményekre, a nemzetközi jogra és a multilateralizmusra épülő, régi világrend megbukott.

Kifejtette, hogy új világrend van kialakulóban, amelyről még nem tudni biztosan, hogyan fog kinézni, de az garantált, hogy semmi nem lesz olyan, mint korábban.

„Óriási jelentősége lesz a vezetők közötti személyes kapcsolatoknak, a kétoldalú együttműködéseknek, és ebben a helyzetben nyilván a tapasztalat, a kiszámíthatóság, a biztonság jelentősége megnőtt. Tehát én azt gondolom, a mostani viszonyokat és mozgásokat nézve a következő évtized még egészen biztosan ezen új világrend kialakulásával fog eltelni, ebből fakadóan minden bizonytalan lesz, sok konfliktus lesz, kiszámíthatatlanság lesz, ekképpen úgy kell igazítani az országnak a kormányzását, hogy most valóban szükség van arra, hogy olyanok álljanak a kormányrúdnál, akik már sok mindent láttak” – összegzett.