Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Szijjártó PéterOrbán Viktorválságvilágrendtapasztalat

Szijjártó Péter: Az új világrendben felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság

A jelenleg kialakulóban lévő új világrendben alaposan felértékelődik a tapasztalat, a kiszámíthatóság és a biztonság, s ezért most valóban olyanoknak kell állniuk a kormányrúdnál, akik már sok mindent láttak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 11:19
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kecskeméti egyetemistákkal találkozott, és a nekik megtartott beszédében kifejtette, hogy az elmúlt másfél évtized folyamán olyan válságok követték egymást, amelyek közül egy is elég lett volna ahhoz, hogy a világ kiforduljon a sarkaiból, írja az MTI.

Szijjártó Péter k
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Emlékeztetett a pénzügyi rendszer összeomlására, a tömeges migrációs áradatra, a koronavírus-járvány éveire, az ukrajnai háború kirobbanására, majd arra, hogy nemrég a Közel-Keleten is jelentős fegyveres konfliktus tört ki, ami ismét bizonytalan helyzetbe hozzá a globális energiaellátást.

„És nekünk ezen sok-sok vészhelyzet, veszély és válság közepette az volt a célunk, hogy olyan külpolitikai stratégiát rakjunk össze, aminek eredményeként a közép-európai életet meghatározó nagy világhatalmi centrumok – s ebből a szempontból négyet lehet azonosítani: Washington, Moszkva, Peking, Ankara – a sikerünkben legyenek érdekeltek, egyszerre lehetőleg”– mondta.

Úgy vélekedett, hogy mára ezt sikerült elérni, így jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai vezető, aki egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani ezzel a négy politikai centrummal, és ennek a mostani, válságokkal teli időszakban rendkívül nagy jelentősége van.

Ezzel kapcsolatban a magyar kormány válságkezelését méltatta, rámutatva, hogy nem úsztak az árral, hanem minden esetben nemzeti megoldásokat alkalmaztak, és így hazánk komoly gazdasági bravúrokra volt képes a nehézségek ellenére is.

Szijjártó Péter a közel-keleti helyzetről is beszélt

Szijjártó Péter ezután részletesebben is érintette a közel-keleti helyzetet, s arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros lezárásával sok kőolaj kiesett a nemzetközi energiapiacról, amit tovább súlyosbít, hogy az Európai Unió kitiltotta az orosz energiahordozókat.

„Így ma Európában előáll egy olyan helyzet, ami egy elképesztő árrobbanást tud eredményezni, ezt már látjuk is, tehát Nyugat-Európában és itt Közép-Európában is olyan benzin- és dízelárak lettek, hogy a fal adta a másikat” – fogalmazott, megjegyezve, hogy ezért volt szükség védett árak bevezetésére.

Kiemelte, hogy Magyarország a mainstreammel ismét szembemenve azt az álláspontot képviseli, hogy a krízisre tekintettel fel kellene oldani az orosz energiaimportot tiltó szankciókat.

„Ezen pozícióból is világosan látszik, hogy egy kis országnak, amelyik nem mainstream pozíciót képvisel, nagyon ügyesen kell lavíroznia vagy nagyon ügyesen kell végrehajtania a külpolitikai stratégiáját ahhoz, hogy ne eltapossák, hanem a legnagyobbak érdekeltek legyenek a sikerében” – húzta alá.

A miniszter végül leszögezte, hogy a felsorolt válságok kudarcos kezelése is tanúsítja, hogy a nemzetközi intézményekre, a nemzetközi jogra és a multilateralizmusra épülő, régi világrend megbukott.

Kifejtette, hogy új világrend van kialakulóban, amelyről még nem tudni biztosan, hogyan fog kinézni, de az garantált, hogy semmi nem lesz olyan, mint korábban.

„Óriási jelentősége lesz a vezetők közötti személyes kapcsolatoknak, a kétoldalú együttműködéseknek, és ebben a helyzetben nyilván a tapasztalat, a kiszámíthatóság, a biztonság jelentősége megnőtt. Tehát én azt gondolom, a mostani viszonyokat és mozgásokat nézve a következő évtized még egészen biztosan ezen új világrend kialakulásával fog eltelni, ebből fakadóan minden bizonytalan lesz, sok konfliktus lesz, kiszámíthatatlanság lesz, ekképpen úgy kell igazítani az országnak a kormányzását, hogy most valóban szükség van arra, hogy olyanok álljanak a kormányrúdnál, akik már sok mindent láttak” – összegzett.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu