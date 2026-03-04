Az amerikai elnök hozzátette, hogy szükség esetén az amerikai hadsereg kísérni fogja a hajókat a Hormuzi-szoroson keresztül. „Azonnali hatállyal utasítottam az Egyesült Államok Fejlesztési Pénzügyi Társaságát (DFC), hogy nagyon kedvező áron politikai kockázati biztosítást és garanciákat nyújtson minden tengeri kereskedelem pénzügyi biztonsága érdekében, különösen az energiát szállító hajók számára, amelyek a Perzsa-öbölben közlekednek” – írta Trump kedden egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében.
Trump lépett a Hormuzi-szoros miatt
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormánya biztosítást kínál a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, miután Irán nagyrészt sikeresen lezárta a Hormuzi-szorost, ami az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett.
Trump hozzátette, hogy a kedvezményes kockázati biztosítás minden hajózási útvonalon elérhető lesz – számolt be az al-Dzsazíra.
Szükség esetén az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi az olajszállító tartályhajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül
– írta.
Bármi történjék is, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világ számára.
A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal, amely a Perzsa-öblöt köti össze az Indiai-óceánnal. A világ olajkereskedelmének mintegy húsz százaléka ezen az útvonalon halad át.
Az olaj ára több mint 15 százalékkal emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael három nappal ezelőtt csapásokat mért Teheránra, ami háborút indított Irán ellen. Az árak várhatóan tovább emelkednek, mivel Irán lezárta a szorost, valamint a Perzsa-öbölben energiainfrastruktúrát értek támadások. A jelentések szerint egyes biztosítótársaságok az iráni támadások miatt csökkentették a biztosítási fedezetet.
Trump kedden korábban hangsúlyozta, hogy az Irán elleni támadás „meg kellett történjen”, annak emberi ára és az energiapiacra gyakorolt hatása ellenére is.
„Egy ideig kissé magasabb olajáraink lesznek, de amint ennek vége lesz, szerintem az árak még a korábbinál is alacsonyabbra fognak csökkenni” – mondta újságíróknak.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ez fájni fog az ukránoknak: Fico betartotta ígéretét
Szlovákia befejezte a játszadozást.
Már Törökországot is elérte az iráni háború szele
A szakértő szerint a NATO-nak fontos lenne, hogy erőt mutasson.
Elhalasztották Ali Hamenei szertartásos temetését
A temetés új időpontját később közlik.
Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről
83 magyart hoz haza az első járat.
