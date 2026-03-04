Trump lépett a Hormuzi-szoros miatt

Trump hozzátette, hogy a kedvezményes kockázati biztosítás minden hajózási útvonalon elérhető lesz – számolt be az al-Dzsazíra.

Szükség esetén az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi az olajszállító tartályhajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül

– írta.

Bármi történjék is, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világ számára.

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal, amely a Perzsa-öblöt köti össze az Indiai-óceánnal. A világ olajkereskedelmének mintegy húsz százaléka ezen az útvonalon halad át.