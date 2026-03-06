orbán viktorvolodimir zelenszkijfenyegetés

Orbán Viktor: Nem lehet zsarolással és fenyegetéssel megfélemlíteni + videó

Orbán Viktor szerint nem lehet megfélemlíteni sem zsarolással, sem fenyegetéssel. A miniszterelnök azt mondta: nyugodtan aludt azután is, hogy Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 8:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy nyugodtan aludt azután is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette. A miniszterelnök szerint az ukrán államfő azért próbál nyomást gyakorolni rá, mert ukránbarát kormányt szeretne látni Magyarország élén.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky poses during a photo session on the sidelines of an interview with AFP journalists in Kyiv on February 20, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. AFP has conducted an exclusive interview with Zelensky who spoke at length, as Ukraine prepares to enter its fifth year of war. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

„Jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 

az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén.

„Én pedig egész egyszerűen útban vagyok” – fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta: 

őt sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem lehet megfélemlíteni, és mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban tett kijelentéseivel életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, ahol arról beszélt: reméli, hogy elfogadják az Európai Unióban tervezett, kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételt, amelyből Ukrajna új fegyverekhez juthat.

A hitelfelvételt Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolja. Zelenszkij kijelentette: amennyiben Magyarország kitart a vétó mellett, akkor katonákat küld Orbán Viktorhoz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.