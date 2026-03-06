Orbán Viktor: Nem lehet zsarolással és fenyegetéssel megfélemlíteni + videó

Orbán Viktor arról beszélt, hogy nyugodtan aludt azután is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette. A miniszterelnök szerint az ukrán államfő azért próbál nyomást gyakorolni rá, mert ukránbarát kormányt szeretne látni Magyarország élén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

„Jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint

az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén.

„Én pedig egész egyszerűen útban vagyok” – fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta:

őt sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem lehet megfélemlíteni, és mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban tett kijelentéseivel életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, ahol arról beszélt: reméli, hogy elfogadják az Európai Unióban tervezett, kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételt, amelyből Ukrajna új fegyverekhez juthat.

A hitelfelvételt Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolja. Zelenszkij kijelentette: amennyiben Magyarország kitart a vétó mellett, akkor katonákat küld Orbán Viktorhoz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)