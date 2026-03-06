Menczer Tamás egy kérdéssel sarokba szorította a Tisza-szimpatizánst + videó

Nyílt fórumon szembesítette egy tiszás szimpatizánst Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra kérte a kérdezőt, mondjon egy mondatot, amelyben Magyar Péter elítéli az ukránok lépését. A válasz elmaradt.

Tisza-szimpatizáns Menczer Tamás fórumán Fotó: Képernyőfotó/Facebook

A Tisza Párt egyik híve is megjelent Menczer Tamás fórumán, ahol kérdést tett fel a Fidesz kommunikációs igazgatójának. A férfi arról érdeklődött, hogy mi köze Magyar Péternek ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket.

Menczer Tamás azonban visszakérdezett, és arra kérte a kérdezőt, mondjon egyetlen mondatot, amelyben Magyar Péter elítélte az ukránok lépését.

Ha Magyar Péternek ez nem tetszik, ön, aki olyan jól felkészült, mondjon egy mondatot, amivel Magyar Péter azt, amit az ukránok csinálnak, elítélte. Egy mondatot!

– fogalmazott.

A Tisza-párti érdeklődő erre széttárta a kezét, és így válaszolt: „Nem tudok.”

Menczer Tamás erre röviden összefoglalta a helyzetet:

Nem tud. Azért, mert nincs.

A politikus a közösségi oldalán is reagált a történtekre. Bejegyzésében azt írta:

„Magyar Péter és az ukránok… Minden fórum nyílt fórum, várom a többi tiszást is.”

