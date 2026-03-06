Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

menczer tamástisza pártszimpatizánsMagyar Péter

Menczer Tamás egy kérdéssel sarokba szorította a Tisza-szimpatizánst + videó

Vita alakult ki Menczer Tamás fórumán, amikor egy Tisza-szimpatizáns kérdést tett fel Magyar Péter ügyében. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra kérte a férfit, idézzen egyetlen mondatot, amelyben a Tisza Párt vezetője elítélte az ukránok lépését. A szimpatizáns végül elismerte: ilyet nem tud mondani.

2026. 03. 06. 11:36
Nyílt fórumon szembesítette egy tiszás szimpatizánst Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra kérte a kérdezőt, mondjon egy mondatot, amelyben Magyar Péter elítéli az ukránok lépését. A válasz elmaradt.

Tisza-szimpatizáns Menczer Tamás fórumán Fotó: Képernyőfotó/Facebook

A Tisza Párt egyik híve is megjelent Menczer Tamás fórumán, ahol kérdést tett fel a Fidesz kommunikációs igazgatójának. A férfi arról érdeklődött, hogy mi köze Magyar Péternek ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket.

Menczer Tamás azonban visszakérdezett, és arra kérte a kérdezőt, mondjon egyetlen mondatot, amelyben Magyar Péter elítélte az ukránok lépését.

Ha Magyar Péternek ez nem tetszik, ön, aki olyan jól felkészült, mondjon egy mondatot, amivel Magyar Péter azt, amit az ukránok csinálnak, elítélte. Egy mondatot!

 – fogalmazott.

A Tisza-párti érdeklődő erre széttárta a kezét, és így válaszolt: „Nem tudok.”

Menczer Tamás erre röviden összefoglalta a helyzetet: 

Nem tud. Azért, mert nincs.

A politikus a közösségi oldalán is reagált a történtekre. Bejegyzésében azt írta:
„Magyar Péter és az ukránok… Minden fórum nyílt fórum, várom a többi tiszást is.”

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

