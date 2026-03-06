RMDSZOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

Kelemen Hunor: Elfogadhatatlan egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése

Elfogadhatatlannak és elítélendőnek nevezte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kijelentését, miszerint amennyiben Orbán Viktor nem hagy fel az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön blokkolásával, akkor megadják a címét a fegyveres erőiknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”. Kelemen Hunor pénteki Facebook-bejegyzésben leszögezte: van egy határ, amit nem lehet átlépni politikai véleménykülönbség esetén sem.

2026. 03. 06. 18:09
Kelemen Hunor Forrás: Facebook
Egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése ilyen határ. Elfogadhatatlan, és ezt egyértelműen el kell ítélni – fogalmazott Kelemen Hunor. 

Úgy értékelte: az ukrán elnök fenyegetése nem csupán Orbán Viktornak szól, mert amikor Magyarország miniszterelnökét fenyegetik, azzal az egész magyar nemzetnek üzennek.

Egy már így is feszült helyzetben a fenyegető retorika nem segít, hanem tovább növeli a feszültséget. Éppen ezért fontos világosan kimondani: az ilyen megszólalásoknak nincs helyük a politikai vitában

– írta közösségi oldalán az RMDSZ elnöke.

