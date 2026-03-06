Kelemen Hunor: Elfogadhatatlan egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése

Egy ország miniszterelnökének halálos megfenyegetése ilyen határ. Elfogadhatatlan, és ezt egyértelműen el kell ítélni – fogalmazott Kelemen Hunor.
Úgy értékelte: az ukrán elnök fenyegetése nem csupán Orbán Viktornak szól, mert amikor Magyarország miniszterelnökét fenyegetik, azzal az egész magyar nemzetnek üzennek.
Egy már így is feszült helyzetben a fenyegető retorika nem segít, hanem tovább növeli a feszültséget. Éppen ezért fontos világosan kimondani: az ilyen megszólalásoknak nincs helyük a politikai vitában
– írta közösségi oldalán az RMDSZ elnöke.
Borítókép: Kelemen Hunor (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!