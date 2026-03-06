Országszerte felháborodtak az emberek Zelenszkij fenyegetése miatt + videó

A nap eseményeire reagált a közösségi oldalán közzétett videóban Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Bús Csaba

A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy az országban széles körű felháborodás alakult ki az ukrán elnök kijelentései miatt.

Késő este van, mozgalmas nap volt. Én azt látom, hogy az egész országban Volodimir Zelenszkij elnök fenyegetései miatt elementáris erejű a felháborodás, ami teljesen érthető

– mondta Orbán Balázs, aki arra is rámutatott, hogy az ukrán elnök beavatkozik a magyar belpolitikába, és olyan kormányt szeretne hatalomban látni, amely az ukrán követeléseket hajtaná végre.

„Egy szomszéd ország elnöke beavatkozik a választásokba, egy ukránpárti kormányt akar, olyat, amelyik végrehajtaná az ukrán követeléseket, amiket mi, magyarok nem akarunk végrehajtani azért, mert az nem jó nekünk.”

Hangsúlyozta, hogy Magyarország számára több kérdésben is alapvető érdekellentét áll fenn Ukrajnával szemben.

„Nem jó nekünk, ha a háborút finanszírozzuk, nem jó nekünk, ha Ukrajnát beengedjük az Európai Unióba, és nem jó nekünk, ha leválunk az olcsó orosz energiáról, ez bizony egy valódi konfliktus” – szögezte le a politikai igazgató, aki azt is kiemelte: Magyarországnak ebben a helyzetben ki kell állnia saját érdekei mellett.

Orbán Balázs a videóban kitért a lefoglat ukrán aranykonvoj-ügyre is, amely szerinte több kérdést is felvetett.

„Egy ukrán arany konvojt foglaltak le a magyar hatóságok. Brutális mennyiségű készpénzt találtak. Kérdezem én, hogy

mi célja volt annak a készpénznek? Miért kell készpénzt szállítani? Hova tartott ez a készpénz? Magyarországra? Vagy Magyarországon keresztül az ukrán háborús maffiához? Mit finanszíroznak ezzel Zelenszkijék?”

– sorolta, hozzátéve, hogy a magyar kormánynak joga van ezekre a kérdésekre választ kapni.

„Azt hiszem, hogy jogunk van válaszokat kapni, legalábbis jogunk van válaszokat követelni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

„Magyarország békéje és biztonsága az első.”

Orbán Balázs a videó végén a szombati háborúellenes gyűlésre is kitért.

„Holnap háborúellenes gyűlés Debrecenben, ott találkozunk” – jelezte a politikus.