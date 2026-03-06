A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt, akinek az ügyvédi irodájában dolgozik immáron ügyvédként a kiugrott bíró, a Tisza Párthoz több szálon is kötődő Laczó Adrienn – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Forrás: Mandiner.hu

Laczó Adrienn teljes mértékben Magyar Péter pártjának az embere, erre vall az a bejegyzés is, amit korábban tett közzé.

„Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – idézte a portál Laczó posztját.

Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, ráadásul úgy, hogy ezzel maga Tarr dicsekedett el, mondván, a „kiugrott bíróval” dolgozik egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.

Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása

– mondta a tiszás politikus.

Laczó egyébként lelkes Tisza-rajongó:

a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja a Facebookon,

2025. január 24-én előadást tartott a Tisza Párt discord-csatornáján,

mindemellett a Tűzfalcsoport Laczó Adriennt a Tisza igazságügyi programírójának nevezte.

A fentiek alapján világosan látszik, hogy a Horváth Lóránt ügyvédi irodájában dolgozó, a Tiszához több szálon kötődő, korábban „kiugrott bíróként” ismert Laczó Adrienn korántsem tekinthető mellékszereplőnek Magyar Péter politikai közegében.

A fejlemények egyúttal ismét arra utalnak, hogy a Tisza Párt és az ukrán szereplők között szoros kapcsolatok húzódhatnak

– áll a Mandineren olvasható cikkben.