Az Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozó bíró nem tud leállni: politikai tisztogatást indítana a bírák között a Tisza Párt + videó

A bírói kar egy részének eltávolításáról és az igazságszolgáltatás „rendbetételéről” beszélt Szepesházi Péter, aki a Tisza Párt köreihez köthető szereplőkkel dolgozik együtt. A Tűzfalcsoport szerint a kijelentések arra utalnak, hogy a párt és szövetségesei előre készülnek a bírói rendszer átalakítására, és példaként a lengyelországi reformokat tekintik. Szepesházi volt az a kiugrott bíró, aki Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 13:43
Komoly tisztogatást szervezne a bírók között a kiugrott tiszás bíró, Szepesházi Péter – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport . A tényfeltáró blog emlékeztetett, tavaly április 15-én a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett „hídfoglaló” tüntetésen többek között Szepesházi is felszólalt, méghozzá politikai szövetségesével, Laczó Adriennel. Utóbbi arról beszélt, hogy „kormány által kinevezett emberek a vezetők a Kúrián” Szepesházi pedig kijelentette, hogy „Hadházy és a Tisza is megfér egymás mellett.”

Komoly tisztogatást szervez a bírók között a kiugrott tiszás bíró, Szepesházi Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének egy korábbi fórumon elhangzott mondatára, miszerint Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven” – azaz előre bejelentik, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek. Tarr azt ecsetelte, hogy találkozott Laczó Adriennel, aki egyesületével azon dolgozik, hogyan lehetne az igazságszolgáltatást visszaállítani. Az alelnök elmondása szerint amennyiben megnyerik a választást, „rendbe kell tenni” az igazságszolgáltatást.

A „lengyel minta”

Szepesházi Péter a Klubrádió egyik műsorában már egyenesen azt mondta, hogy a Kúrián található bírák egy részét „bizony rendelkezési állományba lehetne helyezni.” Szavai szerint egy rendszerváltás után a közigazgatási bírák „már ne ítélkezzenek.” Pozitív példaként említette „a lengyel megoldást”, ugyanis szerinte amit Donald Tuskék a két évvel ezelőtti hatalomra jutásuk után alkalmaztak, az „elbírhatja a jogállamiság kritériumát”.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
A blog felhívta a figyelmet arra, hogy ez teljesen egybevág azzal, amiről Tarr Zoltán egy másik fórumon beszélt. Szerinte Lengyelországban az egész változás, ami a Tusk-kormány újbóli színre lépését eredményezte, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült.

– Volt egy 11 fős, jogászokból álló társaság, akik előkészítették nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett – ecsetelte, hozzátéve: a Tisza Párt ezzel a csoporttal pedig szoros, „intenzív” kapcsolatban van.   Szepesházi volt az, aki Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozott. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

