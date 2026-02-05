Egy volt bíró Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozik + videó

Ismét megfenyegették Orbán Viktort, ezúttal egy volt bíró, Szepesházi Péter, aki a kivégzett román diktátor és magyar miniszterelnök végzete között vont félreérthetetlen párhuzamot – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, hozzátéve, hogy ez egy visszatérő motívum tiszás csoportokban, példátlan gyűlölet tapasztalható a Tisza Párthoz köthető online felületeken.

Szepesházi Péter ügyvéd kivégeztetné Orbán Viktort (Forrás: Facebook)

Szepesházi Péter és a Tisza nyílt leszámolást tervez

A portál birtokába került képernyőfelvételek tanúsága alapján ennek egyik visszatérő megnyilvánulása, hogy Magyar Péter szavazói nem elégszenek meg egy egyszerű kormányváltással, ennél többet, a miniszterelnök és felesége kivégzését a Ceausescu házaspár mintájára vizionálják a tiszás Facebook-csoportokban.

A tiszás csoportokban rendszeresen arról ábrándoznak, hogy Orbán Viktorral szemben ugyanúgy kellene eljárni, mint Ceaucescuval. Ehhez a fenyegetőző tiszás kórushoz csatlakozott a nyilvános Facebook-aktivitása alapján, a Magyar Péter nagy támogatójának számító Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Biróság volt bírája is. A jelenleg ügyvédként praktizáló Szepesházi 2025. augusztus 2-án több tiszás csoportban is megosztott egy bejegyzést, a „Közeledik az ideje Felcsúton!” címmel, amely azt részletezi, Orbán Viktor sorsa is az lesz, mint a román diktátoré.

A dermesztő analógia nem csupán ízléstelen, de megdöbbentő és elfogadhatatlan egy volt bírótól, jelenleg is gyakorló ügyvédtől, túllép a véleménynyilvánítás szabadságán

– húzta alá a Tűzfalcsoport.

Bírói függetlenség helyett politikai aktivizmus és kettős mérce

A portál egyben megjegyzi, Szepesházi az elmúlt bő tíz évben különbözőképpen, nem ritkán durván támadta a nemzeti kormányt a nyilvánosságban. Többek között attól is vált hírhedtté korábban, hogy folyamatosan összeütközésbe került az Országos Bírósági Hivatal elnökével és egy konkrét esetben például nem támogatta Handó Tünde bírósági korrupció kivédésére hivatott integrációs szabály tervezetét.

Utóbbi kapcsán érdekes párhuzam, hogy az Országos Bírói Tanács tegnapi ülésén a testület aktivista bírói többsége úgy döntött, hogy nem szándékozik a Kúria elnökét arra kérni, hogy adjon írásbeli tájékoztatást a 2025. október 1-jét követően kúriai bírákat érintő közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, azaz felsőbírósági forrásunk szerint az

OBT egyáltalán nem kíván foglalkozni azzal, hogy mit keresnek aktív bírók nevei a Tisza-listán.

Amíg a Tisza-lista szerintük nem fontos, a jobboldali politikai szereplőkről előszeretettel foglalnak állást. Pecsenye Csaba például korábban és most is olyan nyilatkozatokat tett, amelyek túlmutatnak a bírói függetlenség keretein, így például miniszterhez méltatlannak nevezte Lázár János egyik kijelentését egy, az RTL-nek adott interjúban.