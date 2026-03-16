Rendkívüli

Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

zelenszkijjokerkönyv

Zelenszkijt négyszer hívták be katonának, egyszer sem vonult be

Miközben a Zelenszkij vezette Ukrajnában négy éve dúl a háború, megszokott jelenséggé váltak a kényszersorozások, és naponta ezrek halnak meg az ukrán fronton, az akkor még színészként tevékenykedő elnöknek esze ágában sem volt megjelenni a sorozáson a sokkal „szelídebb” 2014-es konfliktus idején. Zelenszkij négy behívót is kapott, amelyeket később nemes egyszerűséggel hamisnak titulált. Mindez a Zelenszkij életéről készült, magyar fordításban a minap megjelent könyvből derült ki.

Munkatársunktól
2026. 03. 16. 10:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története – a Hitel Kiadó gondozásában magyarul is kapható Konsztantyin Bondarenko könyve, amelyben a szerző részleteiben mutatja be a színészből lett politikus elnökségig vezető kacskaringós életútját. A kötetből kirajzolódik napjaink egyik legellentmondásosabb politikusának igazi karaktere, gondolkodásmódja és cselekvésének mozgatórugói. A következő napokban több cikkben is szemlézzük a könyv érdekesebb momentumait.

 

A sorozat első részében egy olyan epizódot mutatunk be Zelenszkij életéből, amely más fénytörésbe helyezi a háborúhoz elnökként mutatott hozzáállását. Ukrajnában jelenleg naponta ezrek halnak meg a fronton, és egyszerű járókelőket is erőszakkal hurcolnak el kényszersorozásra. Zelenszkij elnökként elvárja honfitársaitól a katonai szolgálatot, ám amikor 2014-ben Oroszország elfoglalta Ukrajna egyes területeit, őneki esze ágában nem volt hasonló áldozatot hozni.

Ugyanis amikor Zelenszkij 2014 tavaszán behívót kapott, megtagadta a szolgálatot, nem is egyszer! Ez az ukrán védelmi minisztérium 2019-es közléséből derült ki, amikor képviselői megkeresésre a tárca megerősítette, hogy Zelenszkij nem kevesebb mint négy behívót kapott. A színész nyilvántartás szerinti címére 2014. április 15-én, június 23-án, augusztus 15-én és 2015. május 10-én is érkezett behívó sorozásra, ám Zelenszkij a dokumentumok kézhezvétele után sem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon. Tehát bár alkalmasnak minősítették a katonaságra, soha nem szolgált hazája fegyveres erőinél. Ráadásul a 2014-es konfliktusban összehasonlíthatatlanul kevesebben veszítették életüket egységnyi idő alatt, mint a négy év óta tartó háborúban.

Politikusként már meglehetősen kellemetlenné válhatott Zelenszkij számára a kritikus időkben mutatott sunnyogása. Meg is tett mindent, hogy „eltörölje” a múltat, amihez a hivatali befolyását is felhasználhatta. Ugyanis amikor Zelenszkijt elnökké választották 2019-ben, a védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy soha nem hívták be katonai szolgálatra, és behívót sem küldtek neki. Aztán 2020 októberében az elnök egészen bizarr szófordulattal igyekezett erre rátromfolni. Azt állította ugyanis, hogy hamis behívókat kapott.

Ezzel szemben Szerhij Macejko alezredes, a 43. zászlóalj parancsnoka elmondta, hogy a 2014-es mozgósítás során személyesen állított ki behívót Zelenszkijnek, amelyet az édesanyjának adott át. Az asszony később azt állította, hogy semmiféle behívót nem kapott, vagyis kijelenthetjük, hogy Zelenszkij nem átallott az anyja szoknyája mögé bújni ebben az ügyben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.