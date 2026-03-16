Zelenszkijt négyszer hívták be katonának, egyszer sem vonult be

A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története – a Hitel Kiadó gondozásában magyarul is kapható Konsztantyin Bondarenko könyve, amelyben a szerző részleteiben mutatja be a színészből lett politikus elnökségig vezető kacskaringós életútját. A kötetből kirajzolódik napjaink egyik legellentmondásosabb politikusának igazi karaktere, gondolkodásmódja és cselekvésének mozgatórugói. A következő napokban több cikkben is szemlézzük a könyv érdekesebb momentumait.

A sorozat első részében egy olyan epizódot mutatunk be Zelenszkij életéből, amely más fénytörésbe helyezi a háborúhoz elnökként mutatott hozzáállását. Ukrajnában jelenleg naponta ezrek halnak meg a fronton, és egyszerű járókelőket is erőszakkal hurcolnak el kényszersorozásra. Zelenszkij elnökként elvárja honfitársaitól a katonai szolgálatot, ám amikor 2014-ben Oroszország elfoglalta Ukrajna egyes területeit, őneki esze ágában nem volt hasonló áldozatot hozni.

Ugyanis amikor Zelenszkij 2014 tavaszán behívót kapott, megtagadta a szolgálatot, nem is egyszer! Ez az ukrán védelmi minisztérium 2019-es közléséből derült ki, amikor képviselői megkeresésre a tárca megerősítette, hogy Zelenszkij nem kevesebb mint négy behívót kapott. A színész nyilvántartás szerinti címére 2014. április 15-én, június 23-án, augusztus 15-én és 2015. május 10-én is érkezett behívó sorozásra, ám Zelenszkij a dokumentumok kézhezvétele után sem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon. Tehát bár alkalmasnak minősítették a katonaságra, soha nem szolgált hazája fegyveres erőinél. Ráadásul a 2014-es konfliktusban összehasonlíthatatlanul kevesebben veszítették életüket egységnyi idő alatt, mint a négy év óta tartó háborúban.

Politikusként már meglehetősen kellemetlenné válhatott Zelenszkij számára a kritikus időkben mutatott sunnyogása. Meg is tett mindent, hogy „eltörölje” a múltat, amihez a hivatali befolyását is felhasználhatta. Ugyanis amikor Zelenszkijt elnökké választották 2019-ben, a védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy soha nem hívták be katonai szolgálatra, és behívót sem küldtek neki. Aztán 2020 októberében az elnök egészen bizarr szófordulattal igyekezett erre rátromfolni. Azt állította ugyanis, hogy hamis behívókat kapott.