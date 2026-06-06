Harmincévesen a hazai jazz élvonalában: Oláh Krisztián a sikerről, önismeretről és a saját hang kereséséről

– A saját elvárásainak, belső mércéjének mennyire tud megfelelni?

– Azt hiszem, rátapintott a lényegre, nagyon nehezen. Ezzel van a legtöbb dolgom valószínűleg. Most vagyok harmincéves, az elmúlt öt évben rengeteg mindennel foglalkoztam. Majdnem minden területét sikerült lefedni az előadó-művészetnek és zeneszerzésnek abból, ami engem érdekel. Elvégeztem a Zeneakadémián a klasszikus zeneszerzés szakot, ami nagyon fontos volt a saját fejlődésem szempontjából és teljesen megváltoztatta a zenéhez való hozzáállásomat. Most, hogy véget ért ez az ötéves ciklus, igyekszem körvonalazni, hogy mi az az egy-két dolog, amire valóban koncentrálni szeretnék. Ilyenkor megpróbálom elengedni azokat a dolgokat, amiket magam, illetve a külvilág felé megfelelésből csinálok és keresni azokat, amik előre visznek, amikbe hosszú távon őszintén tudok időt és energiát pakolni.

– Negyedik szerzői albuma, a 2025-ben megjelent Perspectives of Verve magába foglalja mindazt, ami az elmúlt években foglalkoztatta zenei értelemben. Egy komplex, szvitszerűen felépített anyagról van szó, amely a jazz improvizatív szabadságát a kortárs zene tudatos szerkesztésével ötvözi. Lehet egyfajta kiteljesedésnek nevezni ezt az albumot?

– Fontos mérföldkő egy ilyen album, de körülbelül addig kiteljesedés, amíg megjelenik.

Utána van egy rövid időszak, amikor az adott anyagot érzem a legaktuálisabb megszólalási formának. De már eltelt fél év a megjelenés óta, ilyenkor fejben már ott tartok, hogy az előzőhöz képest mi lesz az a következő lépcsőfok, amit szeretnék az új anyaggal megugrani. Szóval van ennek egy folyamatos változása, és szerintem ez így van rendjén.