Mi a kapcsolat John Coltrane és a tárogató között? – Borbély Mihály megadta a választ

– „Először az fogott meg benne, hogy hú de különleges, és van benne egy nagyon nagy archaikus tudás, egy ősi kifejező forma, érzelmileg nagyon gazdag, és ugyanakkor intellektuális is” – a jazzről mondta ezt egy interjúban. Bár az utolsó tagmondatig mindez a népzenére is igaz lehetne. Hogy látja, beszélhetünk egyfajta népi–urbánus ellentétről a népzene és a jazz vonatkozásában?

– Az 50-es 60-as években voltak olyan hangok, hogy a jazznek és a népzenének, pláne a magyar népzenének semmi köze egymáshoz. Aztán kiderült, hogy ez nem így van. Az első muzsikus, aki letette ennek alapjait, Szabados György volt, akivel nekem is volt alkalmam játszani. Dresch Mihály és Binder Károly ugyanezen az úton haladtak. Én akkoriban még nagyon a népzene tájékán mozogtam, csak epizód volt az életemben a jazz. Ők viszont egy olyan utat nyitottak meg, amely megmutatta azt, hogy ez a két fantasztikus zenei kultúra nagyon jól ötvözhető.

Olyan volt persze, hogy a nagyon virtuóz jazzisták legyintettek erre a fúzióra, de ez visszafelé is igaz volt, a jazzistákat is érte kritika, miszerint ők csak az amerikai trendeket utánozzák. Számomra azért nagyon hiteles Szabados, akár Dresch vagy Binder, mert ők nem igazán törődtek ezzel, csinálták, amit szerettek volna, és az idő őket igazolta.

Tehát ha meg kellene határozni, mi a magyar jazz, abban nagy szeletet kapna az a 70-es évektől kezdődő zenei vonulat, amelyben ezek a fantasztikus muzsikusok elkezdték e műfajok ötvözését. Nekem ilyen értelemben könnyebb volt a dolgom, én nem voltam úttörő ebben, inkább talán abban, hogy balkáni, vagy szlovák, román népzenei elemeket is becsempésztem a zenémbe. Úgy szoktam mondani, hogy én Pomázról nézem a világot, innen ilyen a jazz, hogyha Oslóban élnék vagy Belgrádban, akkor biztos más lenne a muzsikám, és ez így van rendjén. A jazz őszinteségét nem szabad elvenni.