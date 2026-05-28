Wolf László Társadalmi kapcsolatokért felelős főtanácsadóként csatlakozik a Concerto Budapesthez
A Concerto Budapest új, innovatív együttműködési modellt indít el a hazai kulturális életben: a Keller András vezette zenekarhoz társadalmi kapcsolatokért felelős főtanácsadóként csatlakozik Wolf László, az OTP vezérigazgató-helyettese, a pénzügyi és üzleti élet egyik meghatározó szereplője. A kezdeményezés célja, hogy új kapcsolatot teremtsen kultúra, gazdaság és országimázs között, miközben a magyar klasszikus zene kiemelkedő nemzetközi presztízsére épít. Wolf László személyében nem egy vállalat képviselője érkezik a zenekarhoz, hanem egy olyan szakember és közéleti személyiség, aki saját presztízsét, tapasztalatát és emberi kapcsolatait ajánlja fel annak érdekében, hogy a Concerto Budapest még sikeresebb legyen küldetése teljesítésében.
