Szigorúbb migrációs politikát követelnek az osztrákok

Az osztrákok közel kétharmada szerint a jelenlegi migrációs politika nem elég szigorú – derült ki egy friss közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint a válaszadók 64 százaléka keményebb intézkedéseket vár el a bevándorlás területén, miközben egyre többen aggódnak az ország biztonsága és kulturális értékei miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 05. 28. 19:01
Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
A biztonsági és a kulturális félelmek is erősödnek

A felmérés szerint az osztrák társadalomban komoly aggodalmak élnek a migráció következményeivel kapcsolatban. A válaszadók 71 százaléka úgy véli, hogy a bevándorlás veszélyezteti Ausztria biztonságát.

Emellett 69 százalék attól tart, hogy a migráció negatív hatással lehet az osztrák értékekre és társadalmi hagyományokra. Több mint a megkérdezettek fele pedig úgy látja, hogy a bevándorlás az ország gazdasági jólétére is kedvezőtlen következményekkel járhat.

A migrációval kapcsolatos szigorúbb fellépés igénye mellett az osztrákok többsége közös európai megoldást is szeretne. A felmérés szerint a válaszadók 62 százaléka támogatná az Európai Unión belüli egységes menekültügyi és migrációs politika kialakítását. Mindössze 30 százalék gondolja úgy, hogy kizárólag nemzeti hatáskörben kellene kezelni a kérdést.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter  (Fotó: AFP)

Migráció: jelentős az egyetértés a családegyesítés korlátozása terén

Széles körű támogatottság övezi Gerhard Karner osztrák belügyminiszter javaslatát is, amely kvótákhoz kötné a családegyesítést. A megkérdezettek háromnegyede támogatja az elképzelést.

A javaslat még a Zöldek szavazói között is többségi támogatást élvez, míg az FPÖ híveinek körében csaknem 90 százalékos támogatottságot kapott.

A felmérésből az is kiderült, hogy jóval kisebb támogatottsága van azoknak az intézkedéseknek, amelyek a migráció kiváltó okainak kezelésére koncentrálnának a származási országokban. Az ilyen típusú megoldásokat mindössze a válaszadók 43 százaléka támogatja.

Borítókép: Aggasztóak a migrációs adatok Ausztriában (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

