Szigorúbb migrációs politikát követelnek az osztrákok

A biztonsági és a kulturális félelmek is erősödnek

A felmérés szerint az osztrák társadalomban komoly aggodalmak élnek a migráció következményeivel kapcsolatban. A válaszadók 71 százaléka úgy véli, hogy a bevándorlás veszélyezteti Ausztria biztonságát.

Emellett 69 százalék attól tart, hogy a migráció negatív hatással lehet az osztrák értékekre és társadalmi hagyományokra. Több mint a megkérdezettek fele pedig úgy látja, hogy a bevándorlás az ország gazdasági jólétére is kedvezőtlen következményekkel járhat.

A migrációval kapcsolatos szigorúbb fellépés igénye mellett az osztrákok többsége közös európai megoldást is szeretne. A felmérés szerint a válaszadók 62 százaléka támogatná az Európai Unión belüli egységes menekültügyi és migrációs politika kialakítását. Mindössze 30 százalék gondolja úgy, hogy kizárólag nemzeti hatáskörben kellene kezelni a kérdést.