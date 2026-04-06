Blöff volt az osztrák szigor: tovább gyűlnek a családegyesítési kérelmek

Egy zöldpárti parlamenti képviselő, Agnes-Sirkka Prammer írásbeli kérdésére adott válaszából Gerhard Karner osztrák belügyminiszter elismerte: a családegyesítési eljárások valójában nem álltak le, csupán 2026 júliusáig elhalasztották őket.

A hivatalos adatok is ezt támasztják alá. 2025-ben összesen 1996 beutazási kérelmet nyújtottak be Ausztriában, amelyek közül 963 már a júliusi tilalom bevezetése után érkezett. Az év végére 1758 aktív ügy torlódott fel a rendszerben. A kérelmezők többsége a Közel-Keletről és Afrikából érkezne, közülük a legtöbben szíriaiak (806 fő), őket afgánok (432 fő) és szomáliaiak (310 fő) követik.