Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

olajválságenergiaválságBrüsszelTisza Pártmagyar kormányrezsicsökkentésMagyar Péter

Olajválság Európában: Brüsszel fenyegetőzik a védett üzemanyagárak miatt, a Tisza Párt a drágulás mellé állt

Soha nem látott válság bontakozik ki a szemünk előtt – Brüsszel elhibázott döntéseinek következményei most kezdenek igazán látszani. A közel-keleti konfliktus miatt súlyos energiaválság fenyeget, Európa pedig kiszolgáltatott helyzetben van. A kormánynak ismét elsősorban az energiahelyzettel kellett foglalkoznia, miután az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy törölje el az üzemanyagok védett árát. Brüsszel arra hivatkozva fenyegeti Magyarországot, hogy nem lehet különbséget tenni az európai fogyasztók között, a kormány azonban elutasítja a védett árak megszüntetését. Magyarország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokád hatásaival és a közelgő globális energiaválsággal, a Tisza Párt pedig a drágulást hozó brüsszeli irányt követné.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 7:06
A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közel-keleti háború óriási káoszt okoz a globális energiapiacon. A Hormuzi-szoros lezárása lényegében megbénítja a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a kialakuló válsággal szemben pedig – a brüsszeli döntések következményeként – Európa védtelen. Az energiahiány nem csupán a közlekedést és a fűtést érinti, hanem az egész ipari ellátási láncot, a mezőgazdaságtól a műanyag- és vegyiparig. Friedrich Merz német kancellár szerint a mostani krízis terhe olyan súlyos lehet, mint a Covid-járvány vagy az ukrajnai háború elején tapasztaltak. A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat az energiaválságtól, Brüsszel azonban ezek felszámolását sürgeti – a Tisza Párt pedig ugyanezt az irányt képviseli. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs.

Elszabadítaná az energiaárakat a Tisza Párt
Mint arról lapunk is beszámolt korábban,  a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) megkongatta a vészharangot az energiaellátás helyzetével kapcsolatban. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy világszerte figyelik az ellátási zavarok miatt bevezetett korlátozásokat. Az IEA minden eddiginél nagyobb mennyiségű stratégiai kőolajkészletet szabadított fel, hogy enyhítse a piaci feszültségeket és fékezze az áremelkedést, de ez csak átmeneti megoldás. A problémák ráadásul nem csak az olajpiacot érintik. Irán az Öböl-térségben található energetikai létesítményeket is támadja, ami a földgázellátásban is fennakadásokat okoz. Az IEA értékelése szerint több országban már a gázfelhasználást is korlátozni kell.

Már Brüsszelben is kongatják a vészharangokat

Brüsszelben is egyre nagyobb aggodalom övezi a közelgő energiaválságot: a Politico szerint már nemcsak az üzemanyagárak emelkedése, hanem a repülőgép-üzemanyag hiánya is komoly kockázatot jelent. A kerozin ára már most rekordmagas, és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy több nyugat-európai ország hónapokon belül kimerítheti tartalékait. Világszerte több ország is igyekszik enyhíteni a hatásokat: a korlátozások mellett fogyasztóvédelmi lépéseket vezetnek be, amelyeket az IEA folyamatosan nyomon követ. 

Ausztria például korlátozta az üzemanyag-kiskereskedők árrését és mérsékelte a benzin és a dízel jövedéki adóját. Hasonló adócsökkentésről döntött Horvátország is.

Franciaország célzott, átmeneti támogatást biztosít a kulcságazatoknak, köztük a közlekedésnek, a halászatnak és a mezőgazdaságnak. Európán kívül is hasonló intézkedések jelentek meg. Japán árplafont vezetett be az üzemanyagokra, Vietnám pedig ideiglenesen csökkenti az üzemanyagimport vámját április végéig. 

Magyarországon a kormány a védett ár bevezetésével próbálja mérsékelni az áremelkedés hatását a háztartásokra.

A koronavírushoz hasonló helyzet jöhet

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében figyelmeztetett: 

Brüsszel korlátozásokra készül, ami vészjóslóan rezonál a koronavírus-járvány idején hozott döntésekre.

Az Európai Unió arra ösztönzi a tagországokat, hogy mérsékeljék az olaj- és földgázfelhasználást, elsősorban a közlekedés területén, tekintettel arra, hogy az iráni konfliktus miatt az energiaellátásban tartós fennakadások alakulhatnak ki. 

A felhívást Dan Jörgensen uniós energiaügyi biztos fogalmazta meg.

Levelében a biztos arról írt, hogy a kormányoknak célszerű lehet önkéntes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket mérlegelniük, különösen a közlekedés területén. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az embereket visszafogottabb autóhasználatra és kevesebb repülésre ösztönöznék, hogy az üzemanyagkészleteket fontosabb célokra lehessen tartalékolni. 

Az uniós energiaügyi miniszterek kedden rendkívüli tanácskozást tartottak az energiaválság kezelésének lehetőségeiről. A tárgyalásokon szóba került 

  • az állami támogatások szükségessége, 
  • a megújuló energiaforrások és az atomenergia fokozottabb kihasználása az energiabiztonság növelése érdekében, 
  • valamint az Európai Bizottság bioüzemanyagok használatának ösztönzésére irányuló javaslatának támogatása – közölte a tárgyalásokban részt vevő egyik forrás a Politicóval.
Az Európai Bizottság a koronavírushoz hasonló korlátozásokat készít elő az energiaválság miatt
A brüsszeli bürokraták megint korlátoznának: az energiaválság ürügyén jöhet a Covid-diktatúra folytatása

Brüsszel azt szeretné, ha az európai lakosság kevesebbet utazna, sürgetve a tagállamokat, hogy kövessék a Nemzetközi Energiaügynökség tanácsát. A javaslat többek között tartalmazza, hogy

  • ahol lehet, dolgozzanak otthonról, 
  • csökkentsék az autópályák sebességkorlátozását tíz kilométerrel óránként, 
  • ösztönözzék a tömegközlekedést 
  • és növeljék a telekocsi-használatot.

Szerdán a kormánynak ismét elsősorban az energiahelyzettel kellett foglalkoznia, miután az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy törölje el az üzemanyagok védett árát. 

Ursula von der Leyen bírálta a magyar és a szlovák üzemanyagpiaci beavatkozásokat, de lábon lőtte magát: a kezdeményezéshez Csehország is csatlakozott

Erősödik a visegrádi együttműködés, a térség országai továbbra is közös álláspontot képviselnek több kérdésben. 

A cseh kormány korlátozza az üzemanyag-kereskedők nyereségrését és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját 

– jelentette be Andrej Babis Prágában, a kabinet rendkívüli ülése után. Az intézkedések április 8-án lépnek hatályba.

Az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások február végi kezdetén érvényes árakhoz viszonyítva a benzin átlagban majdnem nyolc koronával, a gázolaj pedig majdnem 15 koronával kerül ma többe Csehországban.

Fenyegető levél érkezett Brüsszelből a védett üzemanyagárak miatt

Orbán Viktor közölte: Magyarország fenntartja a védett üzemanyagárak rendszerét, függetlenül a brüsszeli elvárásoktól. A miniszterelnök egy videóban arról beszélt, hogy újabb fenyegető levelet kapott az Európai Bizottságtól, amely azt követeli, hogy a magyarok ne juthassanak olcsóbban üzemanyaghoz, mint a külföldiek. A védett ár fenntartása azonban még így is kedvezőbb megoldás, mint a külföldön tapasztalható üzemanyagárak, amelyek jóval magasabb terhet jelentenek a lakosság számára.

Mindegy, mit követelnek a brüsszeliek, Magyarország a védett üzemanyagárak rendszerét fenntartja. A védett árak pedig továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesznek elérhetőek

– fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta: az ország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokád hatásaival és a közelgő globális energiaválsággal, ezért nem engedhetik meg, hogy a magyar családok viseljék ennek terheit. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Nem engedjük, hogy a magyar családok igyák meg a levét az ukránok zsarolásának.

Az üzemanyaghiány ráadásul nem csak a mobilitásban okoz majd kényelmetlenséget, hiszen ennek hatásait az élet minden területén érezni fogják az emberek.

A magyar kormány a rezsicsökkentéssel és a védett üzemanyagárakkal próbálja megóvni a családokat
Egy bennfentes szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén olyan intézkedésekkel kezdene, amelyek növelnék az energiaárakat. Bár Magyar Péter igyekszik cáfolni a kiszivárgott terveket, azok hitelességét a párt egykori szereplője is megerősítette. A beszámolók szerint a tényleges irányvonalat egy szűk, 20-30 fős belső kör ismeri. 

Ebben a körben már szó esett arról, hogy kormányra kerülve gyorsan végrehajtanák az orosz energiahordozókról való leválást. 

Erről Csercsa Balázs, a párt korábbi vezetője is beszélt, aki nyilvánosságra hozta a Magyar Péterhez köthető energiaátállási terv részleteit. Véleménye szerint az általa közzétett dokumentumok hitelességét az is alátámasztja, hogy a Tisza politikusai korábban több alkalommal utaltak ezekre a tervekre. Állítása szerint az energetikai program Kapitány István irányításával készül, aki korábban a Shell egyik vezetője volt.

A volt párttag úgy véli, bár Kapitány István elismert szakember, a hozzá köthető anyagokból az látszik, hogy erős nagyvállalati háttérrel dolgozik, és ilyen érdekeket képviselhet.

Hozzátette: az információi szerint a szervezet építése során kifejezetten előnyt jelentett a nagyvállalati tapasztalat.

Hortay Olivér is óva intett

– A nemzetközi energiaár-emelkedés közepette különösen kockázatos lenne feladni a jelenlegi védőmechanizmusokat – mondta Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. A szakértő szerint a Tisza energiapolitikai elképzelései növelnék a háztartások terheit és kiszolgáltatottabbá tennék Magyarországot. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője úgy látja, 

a tiszás energiaterv nemcsak az árszabályozás visszavágását jelentené, hanem a hazai energiacégek mozgásterét is szűkítené. 

Ez visszafordítaná az elmúlt több mint egy évtized eredményeit és ismét erősítené a nemzetközi energiacégek befolyását a magyar piacon. A szakértő hangsúlyozta: a rezsicsökkentés és a nemzeti energiaszektor megerősítése révén ma már léteznek olyan eszközök, amelyek képesek tompítani a nemzetközi árrobbanás hatásait. 

Úgy véli, a tiszás energiaterv éppen ezeket a védőmechanizmusokat bontaná le.

A Tisza Párt a brüsszeli álláspontot képviseli
A Tisza Párt a brüsszeli álláspontot képviseli

Szerdán a kormány ismét az energiahelyzettel foglalkozott, miután az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának eltörlésére szólította fel Magyarországot – közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. – Orosz olaj nélkül nem lesz elég olaj Európában, ennek ellenére nem megszüntetik a szankciókat, hanem ahelyett, hogy az észszerűtlen politikáján változtatna az Európai Bizottság, olyan javaslatokat tesz, amelyek a Covid-járvány időszakára emlékeztetnek. Például hogy ne járjunk autóval, repülővel, halasszuk el a nem életbevágó karbantartási munkákat – jelentette ki Gulyás Gergely. Megjegyezte: a kormány ezt tévesnek ítéli, és igaza volt, amikor fenntartotta az orosz energia beszerzését. Arra is kitért, hogy

a Tisza energiaterve megegyezik a brüsszeli tervekkel, és ezek nem ebben a pillanatban meghozott téves döntések, hiszen a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt két évben öt alkalommal szavaztak meg olyan indítványokat, amelyek a rezsicsökkentés ellen irányultak.

Példaként hozta fel Gerzsenyi Gabriellát és Kapitány Istvánt, aki a védett árak és árrésstopok ellen érvel. A védelmi intézkedések kivezetése azt jelentené, hogy az áramszámla 16 ezerrel emelkedne havonta, a gázszámla 31 ezerrel, a benzin pedig 48-49 ezer forinttal, és ez még tovább is nőne – tette hozzá. A miniszterelnök a kormányülés előtt kijelentette: az elkészült összesítés szerint 

egy átlagos, négytagú magyar család benzinköltsége havonta 48 600 forinttal, a gázszámla havi 31 ezer forinttal, az áramszámla pedig havi 16 ezer forinttal kerülne többe. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon egy átlagos család a tiszás energiatervvel évente összesen több mint egymillió forintot bukna.

– Ez még viccnek is rossz, szó sem lehet róla – szögezte le Orbán Viktor

Fico szerint az EU tétlenül nézi a helyzet romlását

Miközben Brüsszel azt hangsúlyozza, hogy nincs közvetlen ellátási probléma, addig Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálja az Európai Bizottságot, írja az Exxpress.

Fico
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök 2025. szeptember 5-i ungvári találkozójukat követően (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

A szlovák kormányfő szerint az uniós vezetés nem tesz érdemi lépéseket annak érdekében, hogy Volodimir Zelenszkij újraindítsa az olaj- és gáztranzitot Ukrajnán keresztül.

Fico úgy látja: Brüsszel inkább továbbra is pénzügyi támogatást nyújt Kijevnek, miközben figyelmen kívül hagyja a tagállamok energiaellátási kockázatait. Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Unió rossz irányt követ, és nem a saját polgárainak érdekeit helyezi előtérbe.

Vita a dízelszabályozás körül: kettős mércét emleget Pozsony

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Szlovákia rendkívüli intézkedéseket vezetett be a dízelértékesítéssel összefüggésben. Ennek keretében mennyiségi korlátozásokat alkalmaznak járművenként, valamint korlátozzák a külföldi autósok tankolását is, hogy megakadályozzák az úgynevezett benzinturizmust.

Az intézkedések hátterében az áll, hogy Szlovákiában az üzemanyag ára alacsonyabb, mint több szomszédos országban, így a megnövekedett külföldi kereslet tovább rontaná az ellátási helyzetet.

Az Európai Bizottság azonban kifogásolta ezeket a lépéseket, és jogsértőnek minősítette őket. Fico erre reagálva inkorrektnek nevezte Brüsszel fellépését, és kettős mércét emlegetett. Szerinte az EU-nak nem Szlovákiát kellene bírálni, hanem nyomást kellene gyakorolnia Ukrajnára annak érdekében, hogy szakértők megvizsgálhassák a vezetéket és helyreállhasson a szállítás.

European Council President Antonio Costa (L), Ukraine's President Volodymyr Zelensky (C) and the President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) posing for a photo during a press conference in Kyiv on February 24, 2026, as Ukraine marks the fourth anniversary of Russia's invasion. EU chief said on February 24, 2026 the bloc would make good on a 90-billion-euro ($106-billion) loan for Ukraine despite the Kremlin-friendly leader of Hungary, Viktor Orban, blocking the measure. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Fico: Európa válság felé tart

A szlovák miniszterelnök szerint a helyzet súlyos: úgy véli, Európa jelentős energiaválság felé halad, amelynek egyik oka az, hogy az EU képtelen rábírni az ukrán vezetést a szállítások újraindítására. Fico odáig ment, hogy kijelentette: az ukrán elnök politikája károkat okoz Európának, miközben Brüsszel továbbra is támogatja őt.

Fico az Európai Bizottságot azzal is vádolja, hogy ideológiai politikai játékokat folytat, ahelyett hogy gyakorlati megoldásokat keresne a kialakult helyzetre.

Borítókép: Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu