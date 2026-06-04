Visszakozik a Tisza Párt, egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

Eddig kitartott a javaslat mellett a Tisza Párt

Az igazságügyi bizottság a június 3-i ülésén tartott részletes vitában a fideszes Tuzson Bence elmondta: továbbra is fenntartják, hogy a javaslat visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotás. Melléthei-Barna Márton védelmébe vette a javaslatát, véleménye szerint szó sincs visszamenőleges hatályú jogalkotásról. Erre válaszul Tuzson kiemelte, hogy létezik alkotmányellenes alaptörvény-módosítás, ha az megsérti a demokratikus elveket. Az ellenzéki politikus szerint ha kedvező a jogkövetkezmény, akkor megengedett a visszamenőleges hatályú jogalkotás.

A jogrendszer ilyen szempontból koherens

– tette hozzá.

A vizsgálóbizottságok és a devizahitelesek ügye lesz napirenden

Mint megírtuk, a parlament hétfői ülésén elsőként négy új vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról dönthetnek a képviselők. A testületek feladata lesz a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének vizsgálata, a kegyelmi ügy felelősségi viszonyainak tisztázása, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáinak feltárása. A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló ötödik bizottság létrehozása egyelőre várat magára.

A hétfői ülés másik kiemelt témája a devizahiteleseket érintő törvényjavaslat lesz. Az előterjesztés az érintett folyamatban lévő perek és végrehajtási eljárások kezelését, valamint a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatát célozza. A képviselők a módosító indítványok megtárgyalását követően zárószavazást is tarthatnak az ügyben. A keddi ülésnap középpontjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslat általános vitája áll majd. A Tisza Párt által benyújtott előterjesztés elfogadásához kétharmados parlamenti támogatás szükséges.

Ugyancsak kedden tárgyalja az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását, a gazdasági reklámok településképi követelményeinek szigorítását, valamint egyes beruházási szabályok módosítását célozza.