Rendkívüli

Fővárosi korrupció: a fideszes és a volt szocialista politikusokat is letartóztatta a bíróság

tisza pártjavaslatországgyűlésorbán viktor

Visszakozik a Tisza Párt, egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Országgyűlés jövő heti ülésének a napirendjén nem szerepel a lex Orbánként elhíresült alaptörvény-módosítási javaslat. Mint ismert, a tervezet szerint visszamenőlegesen és személyre szabottan korlátoznák, hogy Orbán Viktor ismét miniszterelnök lehessen. A Tisza Párt eddig rendíthetetlenül kitartott a javaslat mellett, most viszont hirtelen elakadt a törvényhozási folyamat.

Máté Patrik
2026. 06. 04. 17:46
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig kitartott a javaslat mellett a Tisza Párt

Az igazságügyi bizottság a június 3-i ülésén tartott részletes vitában a fideszes Tuzson Bence elmondta: továbbra is fenntartják, hogy a javaslat visszamenőleges hatályú és személyre szabott jogalkotás. Melléthei-Barna Márton védelmébe vette a javaslatát, véleménye szerint szó sincs visszamenőleges hatályú jogalkotásról. Erre válaszul Tuzson kiemelte, hogy létezik alkotmányellenes alaptörvény-módosítás, ha az megsérti a demokratikus elveket. Az ellenzéki politikus szerint ha kedvező a jogkövetkezmény, akkor megengedett a visszamenőleges hatályú jogalkotás.

A jogrendszer ilyen szempontból koherens

– tette hozzá.

A vizsgálóbizottságok és a devizahitelesek ügye lesz napirenden

Mint megírtuk, a parlament hétfői ülésén elsőként négy új vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról dönthetnek a képviselők. A testületek feladata lesz a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztésének vizsgálata, a kegyelmi ügy felelősségi viszonyainak tisztázása, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáinak feltárása. A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló ötödik bizottság létrehozása egyelőre várat magára.

A hétfői ülés másik kiemelt témája a devizahiteleseket érintő törvényjavaslat lesz. Az előterjesztés az érintett folyamatban lévő perek és végrehajtási eljárások kezelését, valamint a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatát célozza. A képviselők a módosító indítványok megtárgyalását követően zárószavazást is tarthatnak az ügyben. A keddi ülésnap középpontjában a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló javaslat általános vitája áll majd. A Tisza Párt által benyújtott előterjesztés elfogadásához kétharmados parlamenti támogatás szükséges. 

Ugyancsak kedden tárgyalja az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását, a gazdasági reklámok településképi követelményeinek szigorítását, valamint egyes beruházási szabályok módosítását célozza.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszivárvány tv

Kinek-kinek érdemei szerint…

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu