A javaslat szerint megszüntetik továbbá a reklámhálók és a városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget adnak a közterületi reklámok korlátozására. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a jövőben önkormányzati hatáskör lesz, hol engedélyezik a reklámeszközök kihelyezését.
Fontos döntések előtt a parlament: vizsgálóbizottságok, devizahitelesek és a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügye is napirenden
Mozgalmas kétnapos ülés vár az Országgyűlésre a jövő héten: a képviselők négy új vizsgálóbizottság felállításáról, a parlamenti juttatások csökkentéséről és a devizahiteleseket érintő törvényjavaslatról is szavaznak. Emellett napirendre kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének kérdése, valamint a politikai reklámok szabályozását érintő előterjesztés is.
Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!