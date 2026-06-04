Fontos döntések előtt a parlament: vizsgálóbizottságok, devizahitelesek és a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügye is napirenden

A javaslat szerint megszüntetik továbbá a reklámhálók és a városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget adnak a közterületi reklámok korlátozására. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a jövőben önkormányzati hatáskör lesz, hol engedélyezik a reklámeszközök kihelyezését.