Rendkívüli

Fővárosi korrupció: a fideszes és a volt szocialista politikusokat is letartóztatta a bíróság

szuverenitásvédelmi hivataltiszatisza pártmagyar nemzeti banktörvényjavaslatparlamentországgyűlés

Fontos döntések előtt a parlament: vizsgálóbizottságok, devizahitelesek és a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügye is napirenden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mozgalmas kétnapos ülés vár az Országgyűlésre a jövő héten: a képviselők négy új vizsgálóbizottság felállításáról, a parlamenti juttatások csökkentéséről és a devizahiteleseket érintő törvényjavaslatról is szavaznak. Emellett napirendre kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének kérdése, valamint a politikai reklámok szabályozását érintő előterjesztés is.

Gábor Márton
2026. 06. 04. 15:30
0529 publi 20260526 -- Országgyűlés, plenáris ülés. // fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A javaslat szerint megszüntetik továbbá a reklámhálók és a városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget adnak a közterületi reklámok korlátozására. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a jövőben önkormányzati hatáskör lesz, hol engedélyezik a reklámeszközök kihelyezését.

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszivárvány tv

Kinek-kinek érdemei szerint…

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu