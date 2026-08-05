Történelmi tévhitek: valóban Jurisics kényszerített visszavonulásra Szulejmánt Kőszeg alól?

I. (Kanúni) Szulejmán oszmán szultán, az iszlám kalifája Fotó: Wikipedia

Szulejmán elsősorban a Habsburg Birodalom rovására akarta kiterjeszteni az európai hódításait, amit az ausztriai örökös tartományok fővárosának, Bécsnek az elfoglalása koronázott volna meg számára.

A magyarországi polgárháborús viszonyokat, illetve az I. János királlyal megkötött vazallusi szerződést kihasználva Szulejmán már 1529 -ben elérkezettnek látta az időt nagy álma beteljesítésére, Bécs elfoglalására.

A nagyjából 120 ezer fős oszmán sereg -miután augusztusban meghódoltatta Budát, amit a szultán átadott Szapolyai Jánosnak -, szeptember 27-én zárta körül a császárvárost. Bécset a tehetséges Nikolas zu Salm gróf irányításával mintegy 17-20 ezer professzionális katona védelmezte komoly sikerrel.

Mindhárom nagy török rohamot visszaverték és súlyos veszteségeket okoztak az ostromlóknak.

A korán jött hideg és a tartós esőzés, amit október elején már időnként felváltott a havazás is, valamint az elszenvedett közel 20 ezer fős veszteség annyira aláásta az ostromlók harci morálját, hogy a ruméliai hadtest egységeinél már- már lázadás közeli hangulat alakult ki.

Habsburg Ferdinánd portréja egykorú metszeten Fotó: Wikipedia

Szulejmán belátva, hogy az ostrom további erőltetése zendüléshez vezethet a seregében, október 16-án elrendelte a visszavonulást. Bécs 1529-es sikertelen ostroma Szulejmán első nagy és igen csúfos katonai kudarca volt az 1520. szeptember 30-i trónra lépése óta, hiszen addig az összes hadjáratában sikert sikerre halmozva aratott fényes győzelmeket.

Félelmetes birodalmi had sorakozott fel a Lajta mentén, Szulejmánra várva

Szulejmán azonban az 1529-es fiaskó ellenére sem tett le Bécs elfoglalásáról. A főhercegi székhely, Bécs, vagyis közvetlenül egy birodalmi terület ellen indított oszmán támadás kijózanítóan hatott a német rendekre és I. Ferdinándra is.

Habsburg Ferdinánd ezért 1530 májusában követeket küldött a szultánhoz fegyverszüneti, illetve békeszerződés kialkudása céljából. Az egyik követ a zenggi születésű horvát nemes, Jurisics Miklós (Nikola Jurisic) szlavón és alsó-ausztriai főkapitány, Ferdinánd hűséges és megbízható híve volt.