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Kardszárnyú delfinek támadtak rá egy jachtra a spanyol partoknál

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A portugál és a spanyol partvidék közelében élő orkák egy csoportja 2020 óta eddig már legalább hat kisebb hajót süllyesztett el a térségben, rettegésbe tartva a környékbeli hajósokat. A sorozatban bekövetkező agresszív támadások ellenére azonban a kutatók mindeddig még nem találtak pontos magyarázatot a kardszárnyú delfinek e korábban nem tapasztalt viselkedésére, bár a tengerbiológusok azt kizárják, hogy emberi értelemben vett bosszú motiválná az állatokat.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 07. 31. 18:50
Ismét kardszárnyú delfinek támadtak meg egy hajót a spanyol vizeken Forrás: Rolling Stone
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A Morskie Mile túravitorlása egy korábbi fotón  Fotó: Morskie Mile-Facebook

Az orkák háromnegyed órán át kitartóan ostromolták a vitorlást olyan súlyos károkat okozva a hajótestben, hogy a fedélzeten tartózkodókat a marokkói haditengerészet egyik egységének kellett kimentenie, a jacht pedig elsüllyedt. 

Csak 2020 júliusa és novembere között 57 támadás történt, a rá következő évben pedig már 197, míg 2023-ban összesen 207 különböző, az orkák és hajók közötti interakciót dokumentáltak. Ezek az adatok pedig egyértelműen azt jelzik, hogy folymatosan növekszik a hajókat érő agressziók száma.

A kutatók azt hangsúlyozzák, hogy nem az orkák bosszúhadjárata zajlik a spanyol vizeken

A kutatók nagyjából 15, a sorozattámadásokkal érintett kardszárnyú delfint tudtak azonosítani egy kevesebb mint 50 egyedből álló ibériai alpopulációból. Ez a csoport olyan kicsi, hogy a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetettként tartja számon, mivel a csoport elsődleges táplálékát az erősen túlhalászott atlanti kékúszójú tonhalak (Thunnus thynnus) alkotják.

A kardszárnyú delfin a legnagyobb delfinféle   Fotó: Ed Schipul  / Wikimedia Commons

A kardszárnyú delfin (Orcinus orca) a fogascetek (Odontoceti) alrendjébe és a delfinfélék családjába (Delphinidae) tartozó tengeri emlősfaj, a családjának legnagyobb méretű képviselője. A kifejlett egyedek közül a nagyobb hímek testhossza elérheti a 9 métert és a 6,5 tonnás testtömeget, a nőstények átlagosan 5-7 méter hosszúak. Egyes csoportjaik igen nagy, akár 30-40 egyedből álló családokban élnek és területtartók, míg másik csoportjuk, az úgynevezett nomádok csak kis, 2 -4 egyedből álló csoportokba állnak össze és folyamatosan vándorolnak. A kardszárnyú delfin az egyik legintelligensebb állatfaj, amely rendkívül fejlett szociális és kognitív képességekkel rendelkezik. A kardszárnyú delfinek csak nagyon ritkán támadnak emberre, mivel nem tekintik a természetes zsákmányuknak.

A megfigyelési adatokból a kutatók megállapították, hogy ezt a családot egy White Gladis nevet kapott nőstény vezeti, amelyhez a legelső, még 2020-ban történt incidens is köthető. 

A tengerbiológusok szerint White Gladis, a vezérnőstény, valamilyen a hajókhoz köthető traumát szenvedhetett el korábban, ami feltehetően egy kormánylapát okozta sérülés lehetett. Talán erre a traumára vezethető vissza, hogy a csoport tagjai mindig a hajók kormánylapátjára támadnak rá először. 

Hajók okozta sérülések állhatnak az incidensek hátterében  Fotó: : MediaNewsGroup/Orange / Live Science

Alfredo López Fernandez, az Atlanti Orka Munkacsoport biológusa még 2023-ban azt nyilatkozta, hogy a trauma vezérelte ok koncepcióját, mint egyfajta védekezési reakciót egyre több kutató osztja – írja a Lives Science tudományos hírportál. Alfredo López Fernandez azonban fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy ez az állatok részéről csak egy védekező reflex, nem pedig valamiféle emberi értelemben vett bosszúállás. 

Nem bosszúból támadnak a hajókra a tengerbiológusok szerint  Fotó: Geogarage.blog

Mindezt azért fontos kiemelni, mert a térségben történt incidensek igen nagy visszhangot és élénk kommentelést váltottak ki a közösségi média különböző platformjain, ahol a hozzászólók jelentős része az állatok magatartását közönséges bosszúnak aposztrofálta. Ezt a tudománytalan megközelítést azonban a kutatók túlnyomó többsége elutasítja – mondja az Atlanti Orka Munkacsoport vezetője.

Sok mindent eltanulnak egymástól a legintelligensebb tengeri nagyragadozók

De akkor mégis miért támadják meg a kardszárnyú delfinek a hajókat? Ezt ugyan senki sem tudja biztosan, de ennek ellenére mégis egyszerű lehet az alapvető magyarázat: a kardszárnyú delfinek ugyanis a földkerekség legszociálisabb állatai közé tartoznak, és ezek a rendkívül intelligens cetek egymástól veszik át a szokásaikat ahhoz hasonlóan, mint ahogy például bizonyos megfigyelt viselkedési trendek is elterjednek az emberi közösségekben. 

Vadászó kardszárnyú delfinek  Fotó: Cultura Creative/George Karbus Photography

A tengerbiológusok a kardszárnyú delfinek magatartását társasan tanult viselkedésként írják le, mivel a kutatások arra utalnak, hogy a fiatal delfinborjak először csak megfigyelik, ahogy a felnőttek hozzáérnek a kormánylapáthoz, majd maguk is kipróbálják ezt az interakciót és ez a szokás idővel általánosan elterjed a csoporton belül. 

A hajók elleni támadásokat vizsgáló és a Marine Mammal Science szaklapban 2022 -ben megjelent tanulmány szerint a kardszárnyú delfinek általában a vitorláshajókat támadják meg, és gyakran elvesztették az érdeklődésüket, miután a kormánylapátnak ütközésük után a hajó megállt. 

Orkák által megrongált süllyedő vitorlás   Fotó: Dive Magazine

Természetesen ezek a viselkedésbiológiai megállapítások még nem teszik kevésbé ijesztővé az orkák hajók elleni támadásait az incidenst a hajó fedélzetén átélők számára. A nagyobb baj elkerülése érdekében a Tengerészeti Biztonsági és Mentő Társaság, valamint az Atlanti Orka Munkacsoport ajánlásokat dolgozott ki a hajósok számára, 

hogy mit tegyenek, amennyiben kardszárnyú delfin támadás érné a hajójukat.

E protokoll szerint ha motorral halad a hajó, azt célszerű azonnal leállítani, továbbá leereszteni a vitorlákat is. Ugyancsak célszerű kikapcsolni – ha van - a robotpilótát, továbbá teljesen el kell engedni a kormánykereket és tökéletesen meg kell állítani hajót, hogy azon ne legyen semmilyen érzékelhető mozgás. 

A támadások száma növekvő tendenciát mutat  Fotó: outsideonline.com

A két szervezet szerint ha a hajósok követik az általuk megfogalmazott irányelveket, úgy sokkal kisebb károkat kell elszenvedniük, mintha ezzel ellentétesen viselkednek -legalább is ezt mutatják a tapasztalatok. A két szervezet kutatói azt kérik a hajósoktól, hogy minden ilyen incidenst jelentsenek, mert az így gyűjtött adatok elősegíthetik a kardszárnyú delfinek viselkedésének jobb megértését.

Spanyolország északnyugati partvidékén, július 24 -én:

  • ismét kardszárnyú delfinek támadtak rá egy vitorlás jachtra,
  • és olyan súlyosan megrongálták a kormánylapátot, hogy a legénység vészjelzést adott le,
  • a térségben 2020 óta nagyon megszaporodtak a hasonló incidensek, amiknek még nem ismerik a pontos okát,
  • de azt feltételezik, hogy valami hajókhoz köthető traumán alapulhatnak e támadások motívumai.


 


 


 


 


 


 

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