Kardszárnyú delfinek támadtak rá egy jachtra a spanyol partoknál

A Morskie Mile túravitorlása egy korábbi fotón Fotó: Morskie Mile-Facebook

Az orkák háromnegyed órán át kitartóan ostromolták a vitorlást olyan súlyos károkat okozva a hajótestben, hogy a fedélzeten tartózkodókat a marokkói haditengerészet egyik egységének kellett kimentenie, a jacht pedig elsüllyedt.

Csak 2020 júliusa és novembere között 57 támadás történt, a rá következő évben pedig már 197, míg 2023-ban összesen 207 különböző, az orkák és hajók közötti interakciót dokumentáltak. Ezek az adatok pedig egyértelműen azt jelzik, hogy folymatosan növekszik a hajókat érő agressziók száma.

A kutatók azt hangsúlyozzák, hogy nem az orkák bosszúhadjárata zajlik a spanyol vizeken

A kutatók nagyjából 15, a sorozattámadásokkal érintett kardszárnyú delfint tudtak azonosítani egy kevesebb mint 50 egyedből álló ibériai alpopulációból. Ez a csoport olyan kicsi, hogy a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetettként tartja számon, mivel a csoport elsődleges táplálékát az erősen túlhalászott atlanti kékúszójú tonhalak (Thunnus thynnus) alkotják.

A kardszárnyú delfin a legnagyobb delfinféle Fotó: Ed Schipul / Wikimedia Commons

A kardszárnyú delfin (Orcinus orca) a fogascetek (Odontoceti) alrendjébe és a delfinfélék családjába (Delphinidae) tartozó tengeri emlősfaj, a családjának legnagyobb méretű képviselője. A kifejlett egyedek közül a nagyobb hímek testhossza elérheti a 9 métert és a 6,5 tonnás testtömeget, a nőstények átlagosan 5-7 méter hosszúak. Egyes csoportjaik igen nagy, akár 30-40 egyedből álló családokban élnek és területtartók, míg másik csoportjuk, az úgynevezett nomádok csak kis, 2 -4 egyedből álló csoportokba állnak össze és folyamatosan vándorolnak. A kardszárnyú delfin az egyik legintelligensebb állatfaj, amely rendkívül fejlett szociális és kognitív képességekkel rendelkezik. A kardszárnyú delfinek csak nagyon ritkán támadnak emberre, mivel nem tekintik a természetes zsákmányuknak.

A megfigyelési adatokból a kutatók megállapították, hogy ezt a családot egy White Gladis nevet kapott nőstény vezeti, amelyhez a legelső, még 2020-ban történt incidens is köthető.

A tengerbiológusok szerint White Gladis, a vezérnőstény, valamilyen a hajókhoz köthető traumát szenvedhetett el korábban, ami feltehetően egy kormánylapát okozta sérülés lehetett. Talán erre a traumára vezethető vissza, hogy a csoport tagjai mindig a hajók kormánylapátjára támadnak rá először.