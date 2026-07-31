szélenergiamegújuló energiaMagyar Péter

A szél nem hallgat Magyar Péterre

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Magyar Péter újabban azt ismételgeti, hogy éjszaka jobban fúj a szél, ezért a szélerőművek majd remekül kiegészítik a nappal termelő napelemeket. Ez jól hangzik, csak sajnos a meteorológia felett egyetlen miniszterelnöknek sincs hatalma – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 19:45
05 June 2026, Brandenburg, Petersdorf: Several wind turbines generate environmentally friendly electricity from renewable energies on an agricultural area. The interplay of modern wind power and a blooming poppy field in the foreground symbolizes the shif
Német szélerőművek működés közben. Nem mindegy, mikor fúj a szél. Fotó: Europress/AFP/Patrick Pleul
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A Regionális Energiakutató Központ, valamint az osztrák AIT modellje pedig az 1995 és 2018 közötti órás széladatokat vizsgálta 100 és 150 méteres magasságban, a turbinák teljesítménygörbéjével, a hálózati és területhasználati korlátokkal együtt. Kimutatták, hogy a szélenergia kevésbé ciklikus, mint a napenergia, ezért piaci értéke magasabb lehet, ugyanakkor a nagyobb szélerőművi kapacitás növelheti a szabályozási és tartalékkapacitási igényt.

Van, de az nincs

Van tehát szakmai érv a szélerőművek mellett, még ha nem is feltétlenül annyi, amennyi alátámasztaná a magyar kormány 4 GW-os beépítési tervét.

Az viszont biztosan nincs az érvek között, hogy éjszaka fúj a szél, hiszen ez az állítás nem állja meg a helyét.

 

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