A szél nem hallgat Magyar Péterre

A Regionális Energiakutató Központ, valamint az osztrák AIT modellje pedig az 1995 és 2018 közötti órás széladatokat vizsgálta 100 és 150 méteres magasságban, a turbinák teljesítménygörbéjével, a hálózati és területhasználati korlátokkal együtt. Kimutatták, hogy a szélenergia kevésbé ciklikus, mint a napenergia, ezért piaci értéke magasabb lehet, ugyanakkor a nagyobb szélerőművi kapacitás növelheti a szabályozási és tartalékkapacitási igényt.

Van, de az nincs

Van tehát szakmai érv a szélerőművek mellett, még ha nem is feltétlenül annyi, amennyi alátámasztaná a magyar kormány 4 GW-os beépítési tervét.