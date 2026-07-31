atomerőműtiszapalóc andréMagyar Péter

A Tisza-kormány az iparra és a fogyasztókra hárítja az energiaválság árát

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Nem oldotta meg az energiaválságot a Tisza-kormány, csupán annak terheit hárította át az iparra és a fogyasztókra – állítja Palóc André. A politikus szerint Magyar Péternek a rendkívüli bejelentések helyett nyilvánosságra kellene hoznia, mekkora importkapacitást kötött le az ország, milyen hazai tartalékok állnak rendelkezésre, és milyen gazdasági következményekkel járnak az ipari korlátozások.

Gábor Márton
2026. 07. 31. 20:24
Óriási mértéket ölt az áramfogyasztás Fotó: Németh András Péter
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

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