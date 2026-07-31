Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)
A Tisza-kormány az iparra és a fogyasztókra hárítja az energiaválság árát
Nem oldotta meg az energiaválságot a Tisza-kormány, csupán annak terheit hárította át az iparra és a fogyasztókra – állítja Palóc André. A politikus szerint Magyar Péternek a rendkívüli bejelentések helyett nyilvánosságra kellene hoznia, mekkora importkapacitást kötött le az ország, milyen hazai tartalékok állnak rendelkezésre, és milyen gazdasági következményekkel járnak az ipari korlátozások.
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