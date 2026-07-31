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Eldurvult a helyzet Ceutában: sok a halott, diplomáciai botrányba keveredtek a spanyolok

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Egyes tagállamok Spanyolország a schengeni övezetből való kizárását sürgetik.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 15:02
Fotó: Europa Press News Forrás: Europa Press
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Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrives in San Damaso courtyard for a meeting with Pope Leo XIV, in the Vatican on May 27, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Fotó: AFP

Ám a bevándorlókat fogadó központok túlterheltek, és a helyi hatóságok azzal vádolják Madridot, hogy túl lassan reagált. Juan Jesús Vivas, Ceuta vezetője, aki 60 ezer érkezőről is beszélt, azt mondta: a nagyszámú érkező túl nagy terhet ró a helyi erőforrásokra, és sürgette a spanyol kormány beavatkozását, írta a BBC.

A történtek politikai vitát is kiváltottak Olaszországgal, ahol Giorgia Meloni miniszterelnök szerint fontolóra veszik a Spanyolországból érkezők schengeni ellenőrzésének visszaállítását. Pénteken emiatt bekérették az olasz nagykövetet Madridban. (Időközben Finnország is kilátásba helyezte a spanyolok schengeni felfüggesztését.) 

Az X-en közzétett bejegyzésében Meloni azt írta: a Ceutából érkező képek megdöbbentőek, és azt mutatják, hogy „az ellenőrizetlen illegális bevándorlás konkrét fenyegetést jelent Európa határainak biztonságára”.

Szavai visszhangozták Antonio Tajani olasz külügyminiszter korábbi aznapi nyilatkozatát.

A helyzet felszámolását sürgette mások mellett Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke is. Merz kijelentette: Spanyolországnak vissza kell szereznie az irányítást Ceuta felett. Kifejezte elégedettségét, miszerint Madrid nem engedélyezi a migránsok belépését az európai szárazföldre, és kijelentette azt is, elvárja Marokkótól: azonnal fogadja vissza a papírok nélküli migránsokat.

Ursula von der Leyen elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, és a csempészhálózatok azonnali felszámolását sürgette.

A legnagyobb spanyol ellenzéki párt, a Néppárt Sánchez parlamenti felelősségre vonását szorgalmazta, európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber pedig a kérdés napirendre tűzését az Európai Parlament szeptemberi ülésszakán. 

Santiago Abascal, a Fideszt is magába foglaló Patrióták Európáért pártcsalád spanyol tagja, a Vox vezetője azzal vádolta Sánchezt, hogy „az államot használja fel maffiája védelmére”. 

Mint arról lapunk is írt már, az európai jobboldal többször figyelmeztetett a baloldali spanyol kormány nagyvonalú bevándorlási politikájára, amely csak adja a lovat az újabb és újabb jövevények alá.

Félmillió, vagy akár hétszázezer illegális bevándorló papírokhoz juttatása nem csupán biztonsági és társadalmi katasztrófával fenyegeti Európát, hanem nyíltan lábbal tiporja az európai uniós jog alapelveit is — szögezte le a tavasszal a varsói székhelyű Ordo Iuris jogi kutatóintézet, hivatalos levélben figyelmeztetve az európai kormányfőket: Madrid ezzel az egész schengeni övezet stabilitását aláássa.  

Spanyolország a demográfiai egyensúlyhiányra és a gazdaság munkaerőigényére hivatkozva évi mintegy 600 ezer migránst fogad, akiknek száma immár 9 millióra rúg az ibériai országban.

Borítókép: Ceutába igyekvő migránsok (Fotó: Europress via Getty Images)   

 

 

 

 

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