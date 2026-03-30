Nem csak veszélyes, jogsértő is a spanyol kormány intézkedése

Félmillió, vagy akár hétszázezer illegális bevándorló papírokhoz juttatása nem csupán biztonsági és társadalmi katasztrófával fenyegeti Európát, hanem nyíltan lábbal tiporja az európai uniós jog alapelveit is. A tekintélyes lengyel Ordo Iuris jogi kutatóintézet hivatalos levélben figyelmeztette az európai kormányfőket: Madrid egyoldalú döntése az uniós jog durva megsértése, amely az egész schengeni övezet stabilitását aláássa.

2026. 03. 30. 6:57
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök Fotó: Xinhua via AFP
Példátlan jogi és politikai vihart kavarhat a spanyol baloldali kormány legújabb húzása. A spanyol minisztertanács 2026. január 27-én egy olyan királyi rendelettervezetet fogadott el, amely tömeges amnesztiát és legális tartózkodási engedélyt biztosít akár 700 ezer, 2025 vége előtt érkezett illegális migránsnak – számol be róla az Origo a Brussels Signal belga hírportálra hivatkozva. A befolyásos lengyel Ordo Iuris Intézet elnöke, Jerzy Kwasniewski által jegyzett, minden európai miniszterelnöknek megküldött levél rámutat a lényegre: a spanyol intézkedés támadás az uniós jog ellen.

Uniós jogot sért, ha Spanyolország tartózkodási engedélyt ad félmilliónál is több migránsnak (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A jogvédő szervezet elemzése szerint Madrid döntése egyértelműen sérti az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkének (3) bekezdésében rögzített jóhiszemű együttműködés elvét.

Egy tagállam nem hozhat olyan egyoldalú intézkedést, amely a közös uniós célokat és a többi tagállam érdekeit súlyosan veszélyezteti.

A spanyol lépés emellett szembemegy az EUSZ 3. cikkének (2) bekezdésével, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását írja elő, továbbá sérti az unió közös bevándorláspolitikájának normáit is (EUMSZ 79. cikk (1) bekezdés). Az Ordo Iuris külön felhívta a figyelmet egy sokszor elhallgatott tényre: sem az Európai Unió Alapjogi Chartája, sem bármely más nemzetközi szerződés nem garantál senkinek „jogot a bevándorlásra”.

A jogsértés gyakorlati következményei katasztrofálisak a schengeni rendszerre nézve. A spanyol kormány által kiállított tartózkodási engedélyekkel ez a százezres tömeg azonnal jogot kap arra, hogy az Európai Unió bármely tagállamába belépjen (ezt a schengeni végrehajtási egyezmény 21. cikke teszi lehetővé számukra). Bár elméletileg egy másik uniós országban csak 90 napot tartózkodhatnának, a belső határellenőrzések hiányában ez a korlátozás ellenőrizhetetlen.

Ezzel Spanyolország a saját, elhibázott migrációs politikájának terheit és a munkaerőpiaci kísérletezésének következményeit jogellenesen a többi európai nemzet nyakába varrja.

Az intézet arra is figyelmeztet, hogy a lépés a közös határvédelmi politika szabályainak megsértését is jelenti, hiszen lehetetlenné teszi az amnesztiában részesülők valós személyazonosságának és biztonsági kockázatának európai szintű ellenőrzését. Európa még mindig a korábbi migrációs hullámok hatásait nyögi, a szociális és egészségügyi rendszerek pattanásig feszültek.

Az Ordo Iuris határozott fellépést követel. Felszólítják az európai országok vezetőit: álljanak ki nemzeteik biztonsága és a közös jogrend tiszteletben tartása mellett. Szerintük uniós szintű jogi ellenlépésekre és közvetlen diplomáciai nyomásgyakorlásra van szükség a spanyol kormánnyal szemben, mielőtt az illegális tömegek uniós jogokkal felvértezve elárasztják a kontinenst.

Borítókép: Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök (Fotó: Xinhua via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

