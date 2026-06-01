Orbán Anita holland kollégájával tárgyalt

Orbán Anita külügyminiszter hétfőn hivatalában fogadta Tom Berendsen holland külügyminisztert. A felek a magyar–holland kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, valamint az aktuális európai és nemzetközi kérdéseket tekintették át.

2026. 06. 01. 20:00
Orbán Anita és Tom Berendsen (Fotó: Facebook) Fotó: SZABOLCS BARAKONYI DLA
A Külügyminisztérium közleménye szerint a felek kiemelték, hogy Magyarország és Hollandia kapcsolatai új időszak előtt állnak. Hangsúlyozták azt is, hogy Magyarország biztonsága és nemzetközi mozgástere szempontjából meghatározó az európai szövetségesekkel fenntartott szoros és bizalmi együttműködés.

A tárgyaláson külön figyelmet kapott az Erasmus-program szeptemberi újraindulása, amely ismét lehetővé teszi a magyar fiatalok számára a nemzetközi tanulmányi és szakmai tapasztalatszerzést.

A közlemény szerint a magyar kormány célja, hogy erősítse Magyarország nemzetközi megítélését és a hazánk iránti bizalmat az Európai Unióban és a NATO-ban, valamint megbízható és kiszámítható partnerként működjön együtt szövetségeseivel.

A felek arról is beszéltek, hogy az 1956-os forradalom idén esedékes 70. évfordulója további lehetőséget teremthet a magyar–holland kapcsolatok erősítésére.

Borítókép: Orbán Anita és Tom Berendsen (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
