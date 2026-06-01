A hőségtől fél a legjobban Anglia a labdarúgó-vb-n

Erős keretben bízik az angol kapitány

Tuchel szerint az elmúlt hónapok munkája megerősítette benne azt a hitet, hogy Anglia képes lehet sokáig menetelni a tornán. A kapitány külön kiemelte a keret minőségét és az összetartást, amely szerinte döntő tényező lehet a világbajnokság során. Az angol válogatott hosszú ideje vár újabb világbajnoki éremre, hiszen legutóbb 1966-ban hódította el a trófeát. Anglia sem ezüst-, sem bronzérmet sem nyert soha a vb-k történetben. A szurkolók most abban bíznak, hogy a megfelelő felkészülés és a tehetséges játékosállomány révén a csapat ismét a végső győzelemért harcolhat.

A cél: minél hosszabb menetelés

Thomas Tuchel szerint a hőség és a páratartalom komoly akadály lesz, de nem leküzdhetetlen. Anglia célja, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez, megőrizze játékosai frissességét, és kihasználja a keretben rejlő minőséget. Tuchel üzenete egyértelmű: a világbajnokságot nem az időjárás, hanem a pályán nyújtott teljesítmény dönti el. Az angolok ezért mindent megtesznek azért, hogy a 2026-os torna egyik legnagyobb esélyeseként lépjenek pályára.