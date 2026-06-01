labdarúgó-világbajnokságAngliaThomas Tuchel

A hőségtől fél a legjobban Anglia a labdarúgó-vb-n

Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel szerint csapata komoly eredményt érhet el a 2026-os világbajnokságon, ugyanakkor a játékosoknak meg kell küzdeniük a szélsőséges időjárási körülményekkel. A szakember úgy véli, a magas hőmérséklet és a párás levegő jelentős kihívást jelent majd, de nem szolgálhat kifogásként a gyengébb teljesítményre. Anglia világbajnok akar lenni, 1966 után másodszor.

2026. 06. 01. 19:20
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya Fotó: BRADLEY COLLYER Forrás: POOL
Erős keretben bízik az angol kapitány

Tuchel szerint az elmúlt hónapok munkája megerősítette benne azt a hitet, hogy Anglia képes lehet sokáig menetelni a tornán. A kapitány külön kiemelte a keret minőségét és az összetartást, amely szerinte döntő tényező lehet a világbajnokság során. Az angol válogatott hosszú ideje vár újabb világbajnoki éremre, hiszen legutóbb 1966-ban hódította el a trófeát. Anglia sem ezüst-, sem bronzérmet sem nyert soha a vb-k történetben. A szurkolók most abban bíznak, hogy a megfelelő felkészülés és a tehetséges játékosállomány révén a csapat ismét a végső győzelemért harcolhat. 

A cél: minél hosszabb menetelés

Thomas Tuchel szerint a hőség és a páratartalom komoly akadály lesz, de nem leküzdhetetlen. Anglia célja, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez, megőrizze játékosai frissességét, és kihasználja a keretben rejlő minőséget. Tuchel üzenete egyértelmű: a világbajnokságot nem az időjárás, hanem a pályán nyújtott teljesítmény dönti el. Az angolok ezért mindent megtesznek azért, hogy a 2026-os torna egyik legnagyobb esélyeseként lépjenek pályára.

 

