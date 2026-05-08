futball-vb-sztorikvb 1966Szabó József

Szabó József drámája máig emlékezetes a labdarúgó-vb elődöntőjében

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 66. részben az 1966-os angliai világbajnokság drámai elődöntőjét idézzük fel. Azt a meccset, amelyen Szabó József csak sántikálni tudott.

Lantos Gábor
2026. 05. 08. 5:26
Szabó József, aki az 1966-os labdarúgó-vb elődöntőjében megsérült Fotó: SERGEY SUPINSKI Forrás: AFP
A 67. percben Beckenbauer 2:0-ra változtatta meg a meccs állását, s ezzel gyakorlatilag minden eldőlt. A szovjetek ugyan Parkujan révén a 87. percben szépítettek, majd Parkujan egy perccel később akár az egyenlítő gólt is megszerezhette volna, de a fejese centikkel kerülte el a német kaput. Az NSZK tehát döntőbe jutott, a magyar sportsajtó által hősnek kikiáltott szovjet csapat a harmadik helyért játszhatott.

Hiába védett szinte emberfeletti módon a szovjet kapuban az addigra már aranylabdás Lev Jasin, Nyikolaj Morozov csapata nem tudta megverni a németeket. A szovjetek főedzője ugyanakkor nem fogta rá a kiesést az olasz bíróra. Azt mondta, hogy Csiszlenko kiállítása jogos volt, Szabó József sérülése meg hallatlan balszerencse. Ugyanakkor érdekes volt, hogy Csiszlenko az ötödik olyan futballista volt, akit ezen a világbajnokságon kiállítottak. Az öt közül négyet – Albrechtet, Trochét, Silvát és Csiszlenkót – a németek elleni mérkőzéseken küldték le a pályáról.

A nemzetközi szaksajtó nem volt elájulva a két csapat játékától. A szakértők azt emelték ki, hogy a meccsen az erőfutball dominált. Fanyalogtak, hogy a játék szépsége eltűnt, megjegyezték, hogy ez a fajta labdarúgás nincs a nézők ínyére. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy az óriási tét miatt itt már hiba lett volna varázsjátékot várni a két együttes labdarúgóitól. 

„Csiszlenkót kiállították, Szabó József megsérült, mégis pánikban tartották a németeket az oroszok. A németek kilenc orosz játékost sem tudtak megtörni, nemhogy kapusukat, Jasint. Az oroszok a mérkőzés utolsó perceiben megváltoztathatták volna az események menetét. De nem tették, mert nem csak az utolsó percekben kellett volna így játszaniuk” – írta a Daily Express.

A szovjet csapat az angoloktól 2:1-es vereséget szenvedő Portugáliával játszotta le a vb bronzmérkőzését, s ezen az összecsapáson is 2:1-es vereséget szenvedett. Így a szovjetek végül a negyedik helyen fejezték be a világbajnokságot. A nyugatnémetek pedig a második helyen, mert a döntőben – hosszabbítást követően – 4:2-re kikaptak az angoloktól.

 

