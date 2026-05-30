Ördög a részletekben

Magyar Péter tegnap megerősítette hazánk Európai Ügyészséghez való csatlakozását. Mármost ez a román – a volt férje után magyar nevű – Laura Kövesi által vezetett intézmény jó eséllyel trójai faló, amelynek a 3,4 millió honfitársunk is csak addig örül, amíg „a Zorbán” viselt dolgait kurkássza, nem pedig a 2026 utáni dolgainkban matat – birodalmi szempontjai szerint. Magyar továbbá addig hímezett-hámozott az EU most életbe lépő migrációs paktumával kapcsolatban, amíg ki nem derült – noha több ország is ellenezte, nem csak „a Zorbán” –, hogy lényegében tetszik neki. Mi lesz továbbá a nyugdíjakkal, az adókulcsokkal, Ukrajnával? – Tudja, Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit! – mondta Von der Leyen a kormányfőnek. Jaj, dehogy, ezt A tanú című filmben mondják Pelikánnak! Csak összezavarja már az egyszerű kisembert a kezdődő meleg meg a mai BL-döntő.

