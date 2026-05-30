Szepesfalvy Anna: Felhangosítjuk a budapestiek jogos igényeit!

A Fidesz új fővárosi frakcióvezetője szerint a választók legnagyobb kritikája feléjük az volt, hogy sokszor nem kaptak a visszajelzést az igényeikre, problémáikra. Szepesfalvy Anna a következő időszakban ezért több külvárosi ügy és lakossági probléma képviseletét ígéri a Fővárosi Közgyűlésben.

Gábor Márton
2026. 05. 30. 5:50
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője. Fotó: Mirkó István  / MI

Ugyanakkor nagyon sok olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy itt a stílussal volt a gond, nem feltétlenül a mondanivalóval. Az alapvetésekben például egyetértünk az emberek többségével. Például abban, hogy Budapestnek egy rendezett, biztonságos, élhető városnak kell lennie. Mi mindent támogatni fogunk, ami a városnak és annak lakóinak az előnyére válik. De az is egészen biztos, hogy vannak olyan sarokpontok, amikből nem fogunk tudni engedni. Ilyen például az átlátható működés. Nem engedhetünk abból, hogy a Fővárosi Közgyűlés határozatait a főpolgármester nem hajtja végre. Vagy abból, hogy Karácsony Gergely csorbítja a választók által megválasztott közgyűlés demokratikus jogköreit, hogy két ülés között tájékoztatás nélkül hoz meg olyan döntéseket, amelyeknek nagyon komoly anyagi következményei vannak. Nem beszélve a konkrét vizsgálóbizottsági ügyekről, akár a Budapest Brandről, akár a cégátvilágítási bizottság munkájáról.

– Változni fog a jövőben a frakciók munkája is, módosulnak a feladataik?

– Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Tisza-frakció miként fog működni ebben a megváltozott fővárosi közegben, hiszen most egy kétharmados felhatalmazás van a hátuk mögött úgy, hogy Vitézy Dávidot elvitték miniszternek. 

Ezzel hivatalossá tették a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza Párt együttműködését. 

Ez azt jelenti, hogy ők a legnagyobb politikai erő jelen pillanatban a fővárosban. Éppen ezért már ideje lenne ellátni a városvezetői szerepből adódó feladatokat, vállalni a döntés, az irányítás felelősségét. Például feszült figyelemmel várom, hogy végre adnak-e helyettest a főpolgármesternek.

– Említette, hogy többet szeretnének foglalkozni a választók mindennapi problémáival. Miként tudják majd megjeleníteni ezeket a kérdéseket a Fővárosi Közgyűlésben?

– Korábban Budafok-Tétény alpolgármestereként, projektvezetőként is úgy működtem, hogy fontos volt számomra az egyéni problémák becsatornázása a döntéshozatalba. Hiszek abban, hogy nincs a zsebemben a bölcsek köve, nem tudok mindent egymagam eldönteni, hogy nem jó, ha nem tudok integrálni külső impulzusokat. De ennek meg kell teremteni a csatornáit. Azok az emberek, akik tudnak, akarnak velünk jönni, van hozzáadni valójuk, van ötletük, energiájuk, bármi, amit bele szeretnének tenni a közös ügyünkbe, Budapest ügyébe, azoknak meg kell találni ezeket a csatornákat. Missziómnak tekintem, hogy minél több lábbal leérjünk a földre. 

Szepesfalvy Anna a kertben. Fotó: Mirkó István 

Éppen ezért kértem azt a képviselőtársaimtól, hogy nyáron dolgozzuk ki ennek a részleteit, és ismét járjuk be a kerületeket. Ezt elkezdtük az előző két évben Szentkirályi Alexandrával, és gyakorlatilag minden külvárosi kerületbe eljutottunk. A tapasztalatok alapján a Fővárosi Közgyűlés és a külső kerületek viszonyával kapcsolatban hatalmas változásokra van szükség. Sokat fogunk a külvárosi kerületekkel foglalkozni, mert a főváros ezek helyett továbbra is inkább a belvárosra koncentrál. Annak ellenére, hogy a Budapesten élők többsége a külvárosokban lakik. Őket is el kell látni a megfelelő infrastruktúrával, méltatlan, hogy milyen kevés figyelem jut ezekre az emberekre.

– Frakcióvezetőként mennyire lesz önálló politikai szereplő, és mennyire az országos narratívákat fogja végrehajtani a fővárosban?

– Rám eddig sem szólt senki felülről az előző két évben. De az elvárható volt akár Szentkirályi Alexandrától, akár bármelyik tagjától ennek a frakciónak, hogy a közös cél érdekében fegyelmezettek legyünk. Eztán pedig végképp sokkal szabadabban politizálhatunk. Az viszont tény és való, hogy vége a kampányidőszaknak. A parlament és a miniszterelnök működésén ugyan nem fedezem fel a nyomait annak, hogy valóban vége a kampánynak, de én így készülök. A pártvezetés azt mondta, hogy mi vagyunk itt, nekünk kell átlátni a feladatokat, és a felelősséget is vállalni mindenért. Azt kérték, egyeztessünk, ha szükségesnek látjuk, de nem kaptunk semmilyen jelzést, hogy kötelező bárki véleményét figyelembe venni. Ez egyébként eddig is így működött, de persze volt egy szoros koordináció, ami egy kampányidőszakban elengedhetetlen.

– Mi volt az az ügy, gondolat, amelyben korábban nem értett egyet a saját politikai közösségével?

– Az előfordult, hogy végül a frakció többsége úgy döntött, nem az általam preferált stílusban vagy módozatban képviseljük az álláspontunkat. De ez egy természetes dolog, a pártpolitizálás ilyen. Olyan sosem lesz, hogy akár szavazó, vagy képviselő, mindig, mindenben száz százalékig egyet tud érteni a pártjával. Olyan döntés azonban nem volt, amiről gyökeresen másképpen gondolkodtam volna, mint a frakció és nem szavaztam volna meg. 

– A Fidesz-frakció már 2024 júniusa óta ellenzéki szerepben van a Fővárosi Közgyűlésben. Miként fognak ezentúl hatékonyabban nyomást gyakorolni a testületre?

– A kampány feszített tempója miatt valószínűleg egy picivel kevesebb figyelem jutott egyes kérdésekre, mint kellett volna. Erősíteni kell például az együttműködést a kerületekkel, a kerületi frakciókkal, csoportokkal. Akik a helyiek között élnek, nagyon hitelesen tudják elmondani, milyen problémákat látnak a főváros működésével kapcsolatban. Eleve faramuci dolog ez a kétszintű önkormányzatiság, nagyon nehéz vele együtt élni. Egy átlag polgártól szerintem nem elvárható, hogy tudja, egy gondozatlan zöldterületért a polgármestert, vagy a főpolgármestert kell elmarasztalni. Ezért nagyon sokszor a polgármesterek kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen se eszközük, se hatáskörük nincs arra, hogy megoldjanak egy problémát. Ha azonban meghallgatjuk a helyben keletkezett problémákat, sokkal hangosabbak és hitelesebbek tudunk lenni.

– Ezek szerint azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlést 2024-ben már listás szavazással választották meg, eltávolították az emberektől a képviselőket?

– Volt egy időszak, amikor a polgármesterek bent ültek a közgyűlésben, ennek voltak előnyei, de voltak hátrányai is. A fővárosi közgyűlés munkája ugyanis fokozott figyelmet igényel, mert egy óriási rendszerről van szó. Én erről alpolgármesterként közelről is rendelkezem tapasztalatokkal, láttam a polgármesterem munkáját, és azt is, miként kellett bepasszírozni az időt egy városvezetőnek az egyéb feladatai mellé, hogy kellő mélységben meglegyen az ismerete az aktuális fővárosi ügyekről is. Nyilván a városvezetésnek kényelmes volt ez a helyzet, mert máshol volt a fókusz, másrészt meg kényelmetlen, mert mindenki a saját érdekeit próbálta képviselni, és nehezen alakult ki egy összbudapesti érdekeket is szem előtt tartani tudó álláspont egyes szakmai ügyekben.

– Mi a fővárosi Fidesz-frakció álláspontja a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban?

– Magyar Péter nemrég ugyanazt mondta, mint amit a Fidesz-kormány, vagyis a kirótt dolgokat be kell fizetni. Ebből is látszik, hogy vannak törvényszerűségek, az üléspont pedig megváltoztatja az álláspontot. Ezek szerint kormányra kerülve már a költségvetési bevételek és a kevésbé szerencsés helyzetben lévő önkormányzatok segítése mégiscsak fontosabbá vált. 

A Tisza Párt a kampányban először azt ígérte, hogy eltörlik a szolidaritási hozzájárulást, utána ezt finomították arra, hogy erősen átgondolják és csökkenteni fogják. Most pedig majd meglátjuk, hogy a 2027-es költségvetésben milyen számok fognak ezzel kapcsolatban szerepelni. 

Amit azonban most kiróttak, azt ki kell fizetni. Egészen biztos viszont az is, hogy van egyfajta nyomás a Tisza Párton, a kormányzaton és a fővároson, hogy megegyezzenek. A főpolgármester álláspontja teljes mértékben átment a köztudatba – bár ennek egyes állításaival a mai napig vitám van –, hogy szerinte ez egy igazságtalan dolog. Az emberek ezért joggal hihették azt, hogy ha jön a Tisza Párt és jön a Tisza-kormány, kisimulnak ezek az ellentétek és valóban eljön a Budapest új aranykora, amit a főpolgármester említett és Karácsony Gergely és Magyar Péter pedig örök barátságot kötnek. Egyelőre nem így történt. 

Szepesfalvy Anna szerint nem kötött örök barátságot Magyar Péter és Karácsony Gergely. Fotó: Mirkó István  / MI

– Mivel győzné meg azt a budapesti szavazót, aki szerint a Fidesz nem érti a nagyvárosi problémákat, a képviselőkhöz pedig nem jutnak el az átlagemberek gondjai?

– Ez egy folyamat lesz, nyilván egy kétharmados választási vereség után a bizalmat vissza kell tudni építeni. Ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy elindulunk és lépésenként behozunk, képviselünk ügyeket, megpróbáljuk felhangosítani a budapestiek jogos igényeit. Észre kell vennünk ezeket a problémákat, legyen szó akár a Tűzoltó utca kocsmásításáról, a bulinegyed helyzetéről vagy más helyi gondokról. Érthetők a nagy átfogó szabályozási igények, hogy kiszolgáljuk a turizmust, de azért elsősorban a lakosság igényeit kell figyelembe venni, mert Budapest nem turistanegyed. Kompromisszumra kell törekedni, elfogadva azt, hogy valószínűleg konszenzusra nem tudunk majd jutni minden ügyben. 

Borítókép: Szepesfalvy Anna. Fotó: Mirkó István

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
