Szepesfalvy Anna: Felhangosítjuk a budapestiek jogos igényeit!

Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője. Fotó: Mirkó István / MI

Ugyanakkor nagyon sok olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy itt a stílussal volt a gond, nem feltétlenül a mondanivalóval. Az alapvetésekben például egyetértünk az emberek többségével. Például abban, hogy Budapestnek egy rendezett, biztonságos, élhető városnak kell lennie. Mi mindent támogatni fogunk, ami a városnak és annak lakóinak az előnyére válik. De az is egészen biztos, hogy vannak olyan sarokpontok, amikből nem fogunk tudni engedni. Ilyen például az átlátható működés. Nem engedhetünk abból, hogy a Fővárosi Közgyűlés határozatait a főpolgármester nem hajtja végre. Vagy abból, hogy Karácsony Gergely csorbítja a választók által megválasztott közgyűlés demokratikus jogköreit, hogy két ülés között tájékoztatás nélkül hoz meg olyan döntéseket, amelyeknek nagyon komoly anyagi következményei vannak. Nem beszélve a konkrét vizsgálóbizottsági ügyekről, akár a Budapest Brandről, akár a cégátvilágítási bizottság munkájáról.

– Változni fog a jövőben a frakciók munkája is, módosulnak a feladataik?

– Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Tisza-frakció miként fog működni ebben a megváltozott fővárosi közegben, hiszen most egy kétharmados felhatalmazás van a hátuk mögött úgy, hogy Vitézy Dávidot elvitték miniszternek.

Ezzel hivatalossá tették a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza Párt együttműködését.

Ez azt jelenti, hogy ők a legnagyobb politikai erő jelen pillanatban a fővárosban. Éppen ezért már ideje lenne ellátni a városvezetői szerepből adódó feladatokat, vállalni a döntés, az irányítás felelősségét. Például feszült figyelemmel várom, hogy végre adnak-e helyettest a főpolgármesternek.