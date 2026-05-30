Magyar Péterkormánytisza

Ez is csak duma volt Magyar Pétertől: nyoma sincs a heti két kormányülésnek

Komoly hiányosságokkal küzd a Magyar Péter vezette kormány a hivatalba lépése óta. Egyebek mellet törvénytelenül vizsgálódnának a közmédiánál, az ukrán gabonadömpinggel pedig napokig nem kezdtek semmit. Ebben a helyzetben fontos lenne, ha valóban teljesülne, amiről Magyar Péter beszélt, miszerint a kezdeti időkben hetente kétszer fog ülésezni az új kormány. Ám egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy valóban többször tanácskoznának egy héten a kormány tagjai.

Máté Patrik
2026. 05. 30. 6:42
Ráeresztették az ukrán gabonát a magyarokra

Az ukrán gabonadömpinget sem tudta megfelelően kezelni a Tisza, ami újabb látlelete a kormányzati szinten jelentkező hiányosságoknak. Ugyanis a korábbi veszélyhelyzeti rendelet alapján működő tilalom május 14-e után hatályát vesztette. A helyzetet több mint egy hétig nem kezelte a kormány, mivel csak május 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, amivel újra hivatalossá vált az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek tiltása.

A közigazgatási államtitkárok hiánya és az ukrán gabonadömping körüli késlekedés közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet a héten a parlament plenáris ülésén Bóka János. A fideszes képviselő szerint ha lett volna közigazgatási államtitkár, akkor jelezhette volna a miniszternek, hogy lejárt az Ukrajnából az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalom. Majd Bóka kiemelte, hogy 

az ellenzék benyújtott erről egy törvényjavaslatot, amihez később egy megszólalásig hasonló kormányrendeletet fogadtak el.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
