Ez is csak duma volt Magyar Pétertől: nyoma sincs a heti két kormányülésnek

Ráeresztették az ukrán gabonát a magyarokra

Az ukrán gabonadömpinget sem tudta megfelelően kezelni a Tisza, ami újabb látlelete a kormányzati szinten jelentkező hiányosságoknak. Ugyanis a korábbi veszélyhelyzeti rendelet alapján működő tilalom május 14-e után hatályát vesztette. A helyzetet több mint egy hétig nem kezelte a kormány, mivel csak május 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, amivel újra hivatalossá vált az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek tiltása.

A közigazgatási államtitkárok hiánya és az ukrán gabonadömping körüli késlekedés közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet a héten a parlament plenáris ülésén Bóka János. A fideszes képviselő szerint ha lett volna közigazgatási államtitkár, akkor jelezhette volna a miniszternek, hogy lejárt az Ukrajnából az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalom. Majd Bóka kiemelte, hogy

az ellenzék benyújtott erről egy törvényjavaslatot, amihez később egy megszólalásig hasonló kormányrendeletet fogadtak el.

