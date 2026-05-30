Három kérdés, amire Djokovics nem tudott, illetve nem akart válaszolni a kiesése után

– Nem tudom magam hibáztátni, jól játszottam, ám Joao a fontos pillanatokban elképesztő ütéseket produkált. Hogy valamit másképp csinálnék-e? Utólag persze erre mindig lehet igennel felelni, de nem hiszem.

Egyszerűen elfogyott az erőm.

A negyedik játszmában volt a legtöbb esélyem, hogy megnyerjem a mérkőzést, az ötödikben 3:1-nél ugyancsak jól álltam, de megismétlem, Joao fantasztikusan játszott. Gratuláltam és sok sikert kívántam neki a folytatásra – összegzett sportszerűen Novak Djokovics, megerősítve, nem véletlenül volt hatalmas hírverés Fonseca körül az elmúlt években, ő lehet a jövő egyik nagy játékosa.

Újra felmerült a visszavonulás kérdése

Minden idők legeredményesebb játékosa aztán kapott három kellemetlen kérdést is. Az elsőt még befejezni sem engedte, amikor arról faggatták volna, Sinner veresége után átfutott-e a fejét, hogy...

– Nem, nem, ezt itt fejezzük – vágott az újságíró szavába Djokovics.

A másik két kérdést és választ érdemes szó szerint idézni.

– Jövőre visszatér a Roland Garrosra?

– Nem tudom.

– Elfogadná, ha ez lenne az utolsó mérkőzése egy ilyen játékos ellen?

– Nem tudom.

Ezen utóbbi kérdés virágnyelven azt feszegette: a vereség után vajon visszavonul-e. A „nem tudom”-ot így is, úgy is értelmezhetjük, de kevésbé valószínű, hogy Novak Djokovics Wimbledonnak ne akarna nekivágni.

Joao Fonseca: Csak élveztem a játékot

Joao Fonseca érthetően megkönnyezte a győzelmét.

– Csak élveztem a játékot és micsoda boldogság volt. Minél erősebben akartam megütni a labdákat, mert arra nem számíthatsz, hogy Novak Djokovics hibázik – ecsetelte a taktikáját, majd amikor szóba került a meccset lezáró két ásza, hozzátette: – Hirtelen John Isnernek képzeltem magam. Őrületes volt, de bejött.

Joao Fonseca talán még fel sem fogta, micsoda sikert ért el. Csak élvezni akarta a játékot Novak Djokovics ellen Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Ruud, Zverev? Hogyan tovább a Roland Garroson?

A legjobb tizenhat között Casper Ruud lesz Joao Fonseca ellenfele.

A norvég teniszező ugyancsak 0-2-ről fordított Tommy Paul ellen, s ne feledjük, kétszer, 2022-ben és 2023-ban már játszott döntőt Párizsban, előbb Rafael Nadallal, majd Novak Djokoviccsal szemben maradt alul. Ruud az elmúlt években kicsit visszaesett, jelenleg csupán a 17. a világranglistán, de most akár eljöhet az ő ideje.