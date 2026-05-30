A világ most azt ünnepli, amitől évtizedekig kaporillatú volt a magyar konyha

Ma Koppenhágától Brooklynig fermentációs workshopokat tartanak, és fine dining éttermek saját erjesztőlaborokat építenek. Élő kultúrák, természetes erjedés, probiotikumok, slow food, fenntarthatóság, ezek a legdivatosabb hívószavak ma. A világ vezető éttermei fermentált zöldségekkel dolgoznak, és közben Magyarországon ott áll ugyanaz az uborkásüveg a párkányon, mint harminc éve.

Fermentálás, kovászolás, savanyítás – ugyanaz, csak más néven?

Bár a hétköznapi beszédben sokszor összemosódnak, a fermentálás, a kovászolás és a savanyítás nem ugyanazt jelentik. Még akkor sem, ha mindhárom esetben uborka kerül az üvegbe.

A savanyítás: amikor kívülről adják hozzá a savat

A klasszikus ecetes uborka vagy csemegeuborka nem fermentálódik, hanem savanyítják. Ilyenkor az ecet végzi el azt a munkát, amit más esetben baktériumok csinálnának. Az uborka egy előre elkészített, ecetes-cukros-sós lébe kerül, vagyis a savasságot kívülről kapja. Ez a módszer gyorsabb, kiszámíthatóbb, és hosszabban eltartható terméket ad, ezért lett az ipari savanyúságok alapja is.

Az ecetes uborkát a 19. század végének legendás szakácsnője, Rézi néni így készítette:

Végy ujjnyi hosszú és vastag szép, zöld és friss uborkákat, mosd meg, rakd kosárba és hagyd a vizet jól lecsurogni, rakd aztán üvegekbe. Ezalatt annyi borecetet kell forralni, amennyi szükségesnek látszik arra, hogy az uborkákat ellepje. Tégy bele sót, kétféle borsot, gyömbért és kaprot s ha fölforrt, hagyd kihűlni. Ekkor öntsd az ecetet az uborkára, mely közé apró paprikákat és szőlőlevelet kell tenni. Kösd be hólyagpapirral és tedd 8 napra meleg helyre. Aztán tedd hűvösre. Ha látod, hogy az uborka kiáll az ecetből, föl kell nyitni és ecettel teleönteni, nehogy az uborka meglágyuljon.

A fermentálás: amikor a baktériumok dolgoznak

A fermentálás – ezzel szemben – egy természetes erjedési folyamat. Az uborka ilyenkor sós vízbe kerül és a rajta, illetve a környezetében eleve jelen lévő tejsavbaktériumok kezdik lebontani a cukrokat. Vagyis itt nem hozzáadják a savat, hanem az erjedés során keletkezik. A mai gasztrovilágban ez az egyik legdivatosabb technológia.