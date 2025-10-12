Az ismeretlen magyar konyha: ötszáz év kincsei a mandulatejtől az ibolyafagyiig

A régi magyar receptek között egyaránt találkozhatunk bizarr fogásokkal, ismerős alapanyagokkal és mai szemmel meglepően modern ételekkel. A köles például nem új hullámos superfood, évszázadokig asztalunkon volt. A fermentálás sem csupán skandináv vagy koreai csoda, hanem régi paraszti rutin. A turbolyából, sóskalevélből és salátából zamatos fűleves főtt, a roston sült hús mellé gyümölcsös mártást adtak, a dinnyehéjából savanyúság készült, a zöld paradicsomból vaníliával fűszerezett lekvár. A régiek tudtak valamit. Ebből a kincsestárból mutatunk most hármat.

Régi magyar receptek – régi magyar kincsek (Fotó: Pexels)

Mandulatej

Ha mandula, akkor legtöbben csokira, süteményre, marcipánra gondolunk. Ám a régi magyar konyha ennél sokkal ötletesebb volt. Vannak egészen egyszerű receptek, Choron Zsófia például azt írja egy 1569-as keltezésű levelében, hogy a barackot ketté kell választani, a mag helyére mandulát tenni, majd az egészet leönteni borsos mézzel, végül deszkára téve aszalni, a kemence melege mellett. És vannak ennél jóval bonyolultabbak is. Borban ázott szilva, a közepén egy szem mandulával, s mindez pulykamellbe bújtatva. Húsos pite, ahol a tölteléket citromhéjjal fűszerezett pacal adja, a tészta pedig mandulaliszttel készül. Lakodalmi grillázstorta. Datolyával kevert, csokis mandulás rudak. Sajtkrémmel töltött mandulás keksz. A sort hosszan folytathatnám még az elmúlt ötszáz év receptjeivel. De kezdjük az elején! Honnan volt mandula?

Lippay János már négyszáz éve megírta: a mandula azt szereti, amit a szőlő. Ezért aztán egy helyen teremtek. Füreden például még a XIX. században is ezerkétszáz fa állt, a filoxéra után ugyanis ezt ültettek a szőlő helyére. Az 1930-as években Budára és környékére telepítettek nagyobb mennyiséget, de még az 1950-es évek tervgazdálkodása is fantáziát látott a mandulában. Persze, a szakértelem ekkor már hiányzott: a fajtát és a leendő termőterületet sem jól választották ki, ráadásul nem biztosították a beporzást sem méhekkel, így ez a történet kudarccal végződött. Ma már csak kis léptékű termesztés folyik itthon, a hazai mandula igazi prémiumterméknek számít. Nagyobb mennyiségben importból juthatunk hozzá – vagy mandulatej formájában kortyolhatjuk.

De hiába tűnik trendi alternatívának, ez sem új keletű hóbort: mandulatejet évszázadokkal ezelőtt is készítettek nálunk.

Az erdélyi fejedelmi udvar 1500-as években keletkezett szakácskönyvében elolvashatjuk, hogyan készítették házilag ezt az akkor még orvosságnak szánt italt. A friss mandulát áztatták, hámozták, mozsárban pépesre törték. Törés közben pedig vízzel és rózsavízzel locsolták. A pépet kendőn szűrték le, és hideg vízzel vagy tejjel öntötték még fel. Egytálételt is készítettek ebből betegeknek, grízzel, fahéjjal, rózsalevéllel. Máskor birslével keverték vagy egyszerűen csak megmézezték. Attól függően használták fel, hogy mire kellett: erősített, nyugtatott, hasmenést állított, vagy épp hajtott – utóbbi esetben például eleve olajosabbra hagyták a mandulatejet, kevésbé hígították vízzel a csonthéjast. Gyermeknek, gyermekágyas asszonynak, betegségből lábadozónak is ajánlották. Egyszerre volt orvosság, táplálék és szelíd gondoskodás. Egyébként Thököly Sebestyén főúr szakácsa, Szentbenedeki Mihály 1601-ben a mandulatej mellett a mandulasajt készítésének titkát is lejegyezte, de ez már egy másik történet…