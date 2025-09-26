Ki főzi a legfinomabb töltött szőlőlevelet? – Receptpárbaj a múlt századból

Rendkívüli

A töltött szőlőlevél ma mediterrán előételként él a fejünkben, pedig valaha hazánkban is asztalra került. Ezúttal ennek a különleges ételnek múltját járjuk körbe – a csángó konyhától a századfordulós polgári ebédekig.

Bogos Zsuzsanna
2025. 09. 26. 12:01
Forrás: (Fotó: Pexels)
Volt idő, amikor a fürjet, a fácánt vagy foglyot szőlőlevélbe csomagolva sütöttek meg. Amikor a fermentált zöldség alá szőlőlevelet tettek. És amikor meg is töltötték azt. A csángók galuskának nevezik, elengedhetetlen fogás keresztelőkön, lakodalmakon, nagyobb vasárnapi ebédeken, de számtalan régi szakácskönyvben is felbukkan ez az étel. Nemcsak finom tehát, hanem a magyar kulturális örökség része is. Nézzük a történetét!

A levél, ami nemzeteket hódított meg

A töltött szőlőlevél sokak számára egy egzotikus falat a csemegepultból, vagy egy mediterrán előétel, pedig ez az étel évszázadok óta ott van a Közel-Kelet, a Balkán és Kelet-Európa konyháiban. 

Legismertebb formája talán a török „dolma”, amelynek gyökerei az örmény konyhába nyúlnak vissza. 

Ahány ország, annyi verzió. Van, ahol olívaolajjal, rizzsel töltik és hidegen, fokhagymás joghurttal kínálják. Másutt hús kerül bele, és melegen tálalják – tahinivel vagy citromos tojásmártással. A Közel-Keleten gránátalmás sziruppal és aszalt gyümölcsökkel is párosítják. 

A görögök dolmadakia néven ismerik, friss fűszernövényekkel, néha darált hússal töltik, és egy kevés olívaolajjal, citromszeletekkel meglocsolva, előételként kínálják. A libanoni warak enab különlegessége, hogy az edény aljára szeletelt burgonya vagy báránykaraj kerül, hogy ne égjenek meg a szőlőlevelek, és persze az ízek is mélyebbek lesznek tőle. 

A fűszerezésben gyakori a fahéj, a főzővíz citromos, a végeredmény pedig illatos, szaftos és egészen addiktív. 

Azerbajdzsánban yarpaq dolmasi néven kérhetjük, itt is bárányhús, rizs és zöldfűszerek töltik meg a leveleket.

Tökéletes példája annak, hogyan lehet ugyanazt az ételt újra és újra másként elkészíteni. Vegetáriánus vagy húsos, citromos vagy paradicsomos – a töltött szőlőlevél egy olyan klasszikus, amihez nem kell távoli tájakra utaznunk, otthon is kipróbálhatjuk. Így tesznek például a csángók. 

Levélből galuska

Fotó: Pexels

A csángók galuskának nem a nokedlit, hanem a töltött leveleket hívják – talán azért, mert mindkettő apró gombócra emlékeztet. A hasonlóság itt véget is ér, mert ezek a falatok egészen más világot mesélnek el: egy olyan konyhát, ahol az ízek lassan, türelemmel születnek meg, ahol a hús inkább kiegészítő, mint főszereplő és ahol a harsogóan friss alapanyagok és a fűszerek merész ízeket hoznak tányérunkba. A töltelék lelke ugyanis nem a darált hús, sőt, az akár el is maradhat belőle. A lényeg a friss zöldfűszer (csombor, lestyán, kapor), a bőven használt zöldség (reszelve: hagyma, paprika, paradicsom, sárgarépa, zeller, paszternák, káposzta) és a gabona (kukoricadara, köles, hajdina, rizs - akár ezekből egyszerre több is), ami az egészet összefogja. Mindezt ráadásul nemcsak szőlőlevélbe csomagolják: torma-, sóska-, káposzta-, céklalevél vagy akár martilapu is kerülhet a töltelék köré, attól függően, mi nő épp a kertben vagy mit sikerült gyűjteni az erdőn, mezőn. A leveleket egyébként sós vízzel forrázzák a töltés előtt, a töltött csomagokat pedig lassú tűzön főzik készre, kevés vízzel felöntve, hogy az étel saját levében főjön és a végeredmény zamatosabb legyen. Húsmentes változata a böjtös napokat ízesíti meg, ilyenkor zsírt sem raknak alá, csak tökmagot vagy kendermagot reszelnek rá, ebben az esetben az olajos magvak adják a szaftot. Húsosan az ünnepi asztal éke szokott lenni. Nagy mennyiségben készül, ezért gyakran több asszony együtt tölt. A főzés itt még mindig a közösség és a hagyomány nyelve is. S bár a gyakorlott kezek gyorsan dolgoznak, a főzés időt kíván: kis hőfokon, sokáig tart. 

A végeredmény tökéletesen leképezi az egykori magyar konyhát: változatos alapanyagok, vad ízek, bátor fűszerek és óriási kreativitás jellemezte azt. 


Szőlőlevélbe csomagolt történelem

A szőlőlevelet egyébként régi szakácskönyveink lapjain is megtaláljuk. Akár egy főzőversenyt is rendezhetnénk belőlük – mindegyik a „melegen tálalt” kategóriában indulna, de különböző fűszerekkel, mártásokkal és rafinált részletekkel próbálják ellopni egymás elől a közönségdíjat.
 

Mivel töltsük a szőlőlevelet? (Fotó: Pexels)

Első versenyzőnk a Divat Újság főzőkönyvéből (1909) érkezik. Már a nyitás is bátor: a recept szőlőlevélből „igen ízletes főzeléket” ígér. A trükk? Kétféle módon használják a leveleket: az egyik részbe töltelék kerül, a másikat metéltre vágva szórják az ételbe. A töltelék is figyelemreméltó, borjú- vagy pulykahús adja az alapját, amit egy kevés szalonna tesz szaftossá. Ezt árpával vagy rizzsel gazdagították, tojással fogták össze. Fűszere só és pirospaprika volt, meg egy kanál tejföl – és meglepő módon egy kevés szőlőinda is főtt a levelekkel, ami ugyan nem kerül a tányérra, de a régi recept írója szerint savanykás mélységet ad az egésznek. Amikor a töltelék megpuhult, a főzőlevet tejfölös-kapros-paprikás rántással sűrítették, kevés citromlével tovább savanyították. Sokféle íz egyensúlya adja a végeredményt, ahol a szőlőlevél is megkapja az őt megillető központi helyet.

Bánffyhunyadi Hunyady Erzsébet receptje (1924) jóval visszafogottabb: sertéscomb, szalonna, rizs, só, bors került nála a szőlőlevélbe. Ezt zsírral kikent fazékba tette, és alaplével vagy vízzel felöntve főzte puhára. Amikor a batyuk elkészültek, egy kis főzőlevet kivett, sáfránnyal és szerecsendióvirággal ízesítette, rántással sűrítette, és savanyítás után visszatöltötte a levelekhez az így kapott mártást. 

Móra Ferencné izgalmasabb megoldást választott. 1928-as receptje ugyanezt a sertéshúsos-rizses tölteléket javasolja, ám ő még egy kis hagymát is tett hozzá. A szőlőlevél pedig sóskamártásban főtt nála. Savanykás, harsogóan zöld, különleges. Magyar Elek (1939) receptjében is a kész töltelék mellé kínált mártás viszi el a show-t: ő világos rántásba kaprot kevert, aztán tejföllel és citromlével krémesítette azt. Jól illik a szőlőlevél üde és vad ízéhez.

Zilahy Ágnes változata (1941-ből) már kicsit időigényesebb, de mint írja: „miután rendkívül ízletes étel, megérdemli a fáradságot”. Töltelékében az egyszerűbb sertéshúsos vonalat követi. Ám a szőlőleveleket egy nagyon gazdag alaplében főzte meg, amely sertés- és marhahús keverékéből készült, borssal és egy kanál jó erős ecettel fűszerezve. Amikor megpuhultak ebben a töltött szőlőlevelek, tejföllel habarta be azt. Mint írja, ribizli vagy martilapu levelekkel, esetleg újkáposzta levelével is működik a recept. Itt kapcsolódhat be különdíjasként Dömötör Lőrinc, akinek receptjét Csáky Sándor 1929-es gyűjteményében (A huszadik század konyhaművészete) olvashatjuk. Ő ezzel az ötlettel állt elő: „fügeleveleket leforrázunk, a vagdalt és fűszerezett ürühúst belegöngyölítjük, edénybe téve megpároljuk. Tálalásnál jó barna hagymamártással leöntjük.” 
 

Ahogy a múlt század szakácskönyvei is bizonyítják, nincs egyetlen igaz recept. Kedvünkre kísérletezhetünk, ehetjük hidegen vagy melegen, mártással vagy anélkül. Csak együk! 

 

 

