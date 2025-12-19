BrüsszelMacronMerzOrbán Viktoruniós csúcsUrsula von der LeyenHerbert Kicklorosz-ukrán háborúTrump

Brüsszel háborús tervei megbuktak: magyar diplomáciai siker a csúcson – napi összefoglaló

A brüsszeli uniós csúcs drámai fordulatot hozott: miközben Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzására és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozására tört, Orbán Viktor diplomáciai masterclass-t adott elő, megvédve Magyarország és a visegrádi országok érdekeit.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 23:59
Történelmi jelentőségű döntések születtek a 16 órás brüsszeli maratonon Forrás: AFP
Történelmi jelentőségű döntések születtek a 16 órás brüsszeli maratonon, ahol végül a békepárti erők kerekedtek felül a háborúpárti törekvésekkel szemben.

Orbán Viktor megvédte a magyar érdekeket a Brüsszeli csúcson
Fotó: MTI

Brüsszel eurómilliárdokat küld Ukrajnának

Az EU vezetői jóváhagyták, hogy 2026-27-ben kilencvenmilliárd euró támogatást nyújtsanak Ukrajnának sürgős pénzügyi szükségleteire. Ursula von der Leyen kiemelte: a kölcsönt Ukrajnának csak jóvátételhez jutása után kell visszafizetnie, az orosz eszközök pedig hosszú távon zárolva maradnak.

Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők

Kiszelly Zoltán szerint óriási kudarcot vallott Von der Leyen, Merz és az Európai Néppárt. 

Magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak kimaradnak a háború finanszírozásából.

 Macron próbált átigazolni a békepárti táborba, amikor felvetette a Putyinnal való egyeztetések kezdeményezését.

Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek!
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyarország, Szlovákia és Csehország nyert a legtöbbet a brüsszeli csúcson

A 16 órás brüsszeli maratonon meghiúsult a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására, ami politikai vereséget jelentett Ursula von der Leyennek és Friedrich Merznek. 

Az EU közösen kilencvenmilliárd eurós hitelt vesz fel, de a V3-ak (Magyarország, Szlovákia, Csehország) nem vesznek részt a konstrukcióban. 

Belgium és Olaszország vezetése kulcsszerepet játszott a józan ész győzelmében.

Orbán Balázs: a német miniszter világháborút akar

Orbán Balázs megdöbbentő felvételt osztott meg Boris Pistorius német védelmi miniszterről, aki szerint Németországnak 2029-re készen kell állnia a háborúra. A miniszterelnök politikai igazgatója figyelmeztet: 

A német védelmi miniszter csatlakozott azokhoz, akik ki akarják robbantani a harmadik világháborút.

A magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába

Deák Dániel szerint Orbán Viktor hatalmas sikert ért el, miközben Ursula von der Leyen kudarcot vallott. A magyar miniszterelnök elérte, hogy ne nyúljanak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz, és biztosította, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad a háború finanszírozásából, így a magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába.

„Ez egy ilyen meló” – Orbán Viktor bepillantást enged a kulisszák mögé
Fotó: AFP

Trump cselekvésre szólította fel Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, Ukrajna gyorsan lép az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatban. 

Figyelmeztetett, hogy a késlekedés az orosz álláspont változását eredményezheti. 

Az ukrán küldöttség december 19-20-án érkezik az Egyesült Államokba béketárgyalások részleteiről egyeztetni.

Trump cselekvésre szólította fel Ukrajnát
Fotó: AFP

Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítanunk!

Orbán Viktor videóüzenetében elmondta: a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az orosz vagyon elkobzása és Ukrajnának átadása hadüzenetnek minősült volna, amit sikerült megakadályozni. Azt is hozzátette, hogy a belga miniszterelnöknek hatalmas szerepe volt ebben, mert megölte ezt az előterjesztést.

Rutte hiába erőlködik: a kulcsállamok blokkolják Ukrajna NATO-tagságát

Mark Rutte NATO-főtitkár elismerte: Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Államok továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását. Rutte háromrétegű biztonsági rendszert vázolt fel Ukrajna számára, de a NATO-tagság egyelőre nem valósulhat meg. 

Európa egyre mélyebbre süllyed a háborús retorika mocsarában
Fotó: AFP

Rekordszinten Herbert Kickl, mélyrepülésben a kormányoldal Ausztriában

Miközben Ausztriában hivatalosan még szó sincs kancellárválasztásról, a közvélemény-kutatási adatok már most egyértelmű erőviszonyokat rajzolnak fel. A legfrissebb Lazarsfeld-felmérés szerint Herbert Kickl politikai támogatottsága történelmi csúcsra ért, miközben a kormányoldal szereplői látványosan veszítenek súlyukból.

„Ez egy ilyen meló” – Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé

Nem sok pihenőt hagyott magának Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcstalálkozó napjain. A miniszterelnök a Facebook-videójában kulisszák mögötti betekintést adott abba, hogyan telik egy munkanap Brüsszelben akkor, amikor az európai döntéshozatal sűrűjében forrnak az indulatok. 

Ez egy ilyen meló. 0–24. Tarts velem!

– írta a felvételhez, amely végigkíséri a feszített tempójú nap eseményeit.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél, mellette Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

