Brüsszel háborús tervei megbuktak: magyar diplomáciai siker a csúcson – napi összefoglaló

Történelmi jelentőségű döntések születtek a 16 órás brüsszeli maratonon, ahol végül a békepárti erők kerekedtek felül a háborúpárti törekvésekkel szemben.
Brüsszel eurómilliárdokat küld Ukrajnának
Az EU vezetői jóváhagyták, hogy 2026-27-ben kilencvenmilliárd euró támogatást nyújtsanak Ukrajnának sürgős pénzügyi szükségleteire. Ursula von der Leyen kiemelte: a kölcsönt Ukrajnának csak jóvátételhez jutása után kell visszafizetnie, az orosz eszközök pedig hosszú távon zárolva maradnak.
Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők
Kiszelly Zoltán szerint óriási kudarcot vallott Von der Leyen, Merz és az Európai Néppárt.
Magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak kimaradnak a háború finanszírozásából.
Macron próbált átigazolni a békepárti táborba, amikor felvetette a Putyinnal való egyeztetések kezdeményezését.
Magyarország, Szlovákia és Csehország nyert a legtöbbet a brüsszeli csúcson
A 16 órás brüsszeli maratonon meghiúsult a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására, ami politikai vereséget jelentett Ursula von der Leyennek és Friedrich Merznek.
Az EU közösen kilencvenmilliárd eurós hitelt vesz fel, de a V3-ak (Magyarország, Szlovákia, Csehország) nem vesznek részt a konstrukcióban.
Belgium és Olaszország vezetése kulcsszerepet játszott a józan ész győzelmében.
Orbán Balázs: a német miniszter világháborút akar
Orbán Balázs megdöbbentő felvételt osztott meg Boris Pistorius német védelmi miniszterről, aki szerint Németországnak 2029-re készen kell állnia a háborúra. A miniszterelnök politikai igazgatója figyelmeztet:
A német védelmi miniszter csatlakozott azokhoz, akik ki akarják robbantani a harmadik világháborút.
A magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába
Deák Dániel szerint Orbán Viktor hatalmas sikert ért el, miközben Ursula von der Leyen kudarcot vallott. A magyar miniszterelnök elérte, hogy ne nyúljanak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz, és biztosította, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad a háború finanszírozásából, így a magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába.
